Sonic Frontiers devait sortir en 2021, mais ils avaient besoin de plus de temps

Les Game Awards 2021 ont été l’événement au cours duquel SEGA a montré Sonic Frontiers en mouvement, un nouveau titre mettant en vedette le hérisson qui se distingue par ses scénarios réalistes dans un monde ouvert. Bien que le titre ne verra le jour que l’année prochaine 2022, l’intention initiale des Japonais était de le commercialiser l’année dernière, date à laquelle le 30e anniversaire du personnage a été célébré. Cela a été révélé par la société lors d’une session de questions-réponses avec des investisseurs.

« Il était initialement prévu de lancer cette année, à l’occasion du 30e anniversaire de Sonic, mais nous avons dû reporter le lancement d’un an afin d’améliorer et de polir la qualité » du produit, a expliqué SEGA. « Non seulement avec ce titre, mais pendant la phase de développement nous avons réalisé des analyses pour améliorer la qualité du jeu vidéo avant sa sortie. »

Selon SEGA, l’une des méthodes utilisées pour s’assurer que le travail atteint les niveaux de qualité estimés a été de tester le jeu « sur la base d’évaluations externes ». La firme japonaise maintient qu’elle perçoit « que cela va devenir un bon jeu », elle maintient donc ses « attentes élevées » à cet égard.

Les attentes de vente, en hausse

En termes de ventes, SEGA a souligné qu’il s’attend à ce que Sonic Frontiers dépasse Sonic Forces au cours de sa première année de vie. Ce dernier titre était le plus récent de la saga principale, même s’il n’était pas à la hauteur de la saga. Dans l’analyse publiée dans Netcost-Security, nous lui avons attribué un grattage approuvé, avec une note de 5 sur 10.

Profitant de l’anniversaire du hérisson, SEGA a sorti Sonic Colors: Ultimate, une remasterisation du classique Wii. Bien qu’elle soit sortie avec des bugs et des problèmes de performances, notamment sur Nintendo Switch, la mise à jour 3.0 a réussi à stabiliser le produit.

Sonic Frontiers sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

Origine | Boulon de jeu