Dwayne Johnson accuse Vin Diesel de manipulateur et réaffirme son absence dans Fast & Furious 10

Nouveau chapitre de la relation tortueuse entre deux superstars hollywoodiennes telles que Dwayne « The Rock » Johnson et Vin Diesel en rapport avec la célèbre saga cinématographique Fast & Furious. Et c’est qu’après la première du spin-off Hobbs & Shaw avec Jason Statham en 2019, Dwayne Johnson a annoncé son départ de la franchise en raison de sa rivalité avec Vin Diesel, le célèbre Dominic Toretto, une relation qui n’a jamais fini de fonctionner malgré de le halo familier qui entoure toujours la saga. Désormais, et après les mots de réconciliation de Diesel en novembre dernier adressés à The Rock, l’acteur qui incarnera bientôt Black Adam au cinéma a réaffirmé son départ de Fast & Furious, non sans consacrer quelques derniers mots à Dom dans une récente interview accordée à CNN. : « C’est un exemple de leur manipulation. »

Meilleurs voeux à la famille Fast & Furious

Ainsi, Dwayne Johnson a répondu à la dernière déclaration publique de Vin Diesel à la fin de l’année dernière, réaffirmant son départ de la franchise et assurant que les propos de l’acteur qui incarne Toretto sont de la pure manipulation : « Je lui ai dit directement que je ne reviendrais pas. à la franchise. J’étais ferme, mais cordial, et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je souhaiterais toujours que la franchise réussisse, mais qu’il n’y avait aucune chance qu’elle revienne. Le dernier texte public de Vin était un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il utilise ses enfants ou la mort de Paul Walker. Mettez-les de côté. Nous en avons parlé pendant des mois et nous sommes bien entendus. »

Malgré tout, le célèbre acteur n’a pas voulu régler la question sans souhaiter bonne chance à l’équipe de Fast & Furious : « Mon objectif depuis le début était de terminer mon incroyable voyage avec cette incroyable franchise avec gratitude et grâce. Il est malheureux que cette conversation publique ait tout brouillé. En tout cas, je fais confiance à l’univers Fast et à sa capacité à satisfaire constamment le public. Je souhaite sincèrement à mes anciennes co-stars et à mon équipe bonne chance et succès pour le prochain épisode », conclut Johnson à propos du prochain Fast & Furious 10.

Origine | CNN Divertissement