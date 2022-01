Emma Watson et Rupert Grin ont failli quitter la saga Harry Potter à cause de « la peur et la pression »

Harry Potter : Returnal à Poudlard vient de débarquer sur HBO Max en tant que documentaire définitif qui vise à honorer le 20e anniversaire des adaptations cinématographiques de la saga de livres Harry Potter de JK Rowling. Sans surprise, il a réuni les principaux acteurs et actrices des différents films, dont le trio principal formé par Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui ont respectivement donné vie à Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Maintenant, et après la première du programme spécial tant attendu par les fans, nous avons quelques déclarations curieuses de deux de ses protagonistes, Emma Watson et Rupert Grint, qui disent qu’ils ont presque abandonné la saga en raison de « la peur et la pression ».

Des émotions à la surface dans le spécial Harry Potter

À tel point qu’à un moment donné de la spéciale, Emma Watson elle-même révèle qu’elle a envisagé de quitter la franchise cinématographique avant de tourner Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Tout cela parce qu’elle se sentait dépassée par la situation, la pression et la célébrité, au-delà de son intention de se concentrer sur les études, comme l’a révélé par le passé le producteur David Heyman.

«Je pense qu’il avait peur. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé qu’il arriverait un moment où vous avez l’impression que cela va être ainsi pour toujours. La célébrité était géniale. Mais beaucoup », confie l’actrice. Bien qu’Emma Watson n’était pas la seule à avoir des doutes à ce moment-là; et c’est que Rupert Grint (que l’on peut actuellement voir dans le casting de la série à suspense Servant de M. Night Shyamalan), assure également qu’il avait des doutes à ce sujet, même s’il n’a pas fallu longtemps pour les dissiper.

« Les fans voulaient vraiment que nous réussissions et nous avons vraiment pris soin les uns des autres, y a-t-il quelque chose de mieux? », Dit l’acteur. Comme nous le savons tous, les deux ont finalement continué avec leurs rôles respectifs tout au long de la saga et jusqu’à sa conclusion.

Rappelons que le prochain volet de la saga Harry Potter en salles sera le nouvel opus du spin-off Les Animaux Fantastiques, prévu pour avril 2022.

Origine | L’écran diatribe