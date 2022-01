Square Enix prend en charge les NFT et s’attend à ce qu’ils deviennent "à la mode"

La polémique sur les crypto-monnaies, la technologie blockchain et les NFT (tokens non fongibles) a été au centre du débat au cours de l’année 2021. Bien que la réponse des acteurs ait été assez hostile, les grandes entreprises ne veulent pas ignorer les bénéfices possibles que peut être généré. Yosuke Matsuda, président de Square Enix, a clairement indiqué qu’il attendait avec impatience les NFT et qu’il souhaitait qu’ils deviennent une tendance.

Il l’a reconnu dans son message du Nouvel An, publié sur le site officiel de la firme japonaise. «Un autre terme qui a rapidement gagné en présence en 2021 a été le NFT ou les jetons non fongibles. L’avènement des NFT, qui utilisent la technologie blockchain, a augmenté la liquidité des objets numériques, ce qui a ouvert les portes au commerce avec une variété de ces articles à des prix élevés. »

Selon ses mots, il voit 2021 non seulement comme « l’année 1 du métaverse », mais aussi comme la première année des NFT. Bien que l’accueil de ces technologies au sein de la communauté des joueurs ait été pour le moins bruyant, il assure qu’il a suscité « l’enthousiasme », car « il a rapidement élargi la base d’utilisateurs ».

Spéculation et réaction des joueurs

Cependant, admet-il, ils ont vu des exemples où les NFT ont été utilisés à des fins spéculatives. « Ce n’est pas une situation idéale », mais il espère que la situation s’équilibrera à l’avenir pour « accommoder le grand public, avec l’ajustement de chaque contenu disponible à son coût estimé ». J’espère qu’ils deviendront quelque chose d’aussi commun » que le commerce d’objets physiques.

« Je suis conscient que certaines personnes qui jouent pour le plaisir et qui constituent actuellement la majorité des joueurs ont exprimé des réserves sur ces nouvelles tendances. C’est compréhensible. Dans l’ensemble, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation est de jouer pour contribuer ».

Square Enix travaille sur le développement de Final Fantasy XVI, l’un des jeux vidéo les plus attendus. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, le producteur Naoki Yoshida a confirmé son intention d’annoncer des nouvelles début 2022.

