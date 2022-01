Starfield fuit dans les images d’une ancienne construction de 2018

2022 sera l’année de Starfield, le nouveau jeu vidéo des créateurs de The Elder Scrolls V: Skyrim. Bethesda a travaillé sans relâche sur la production, dont la sortie est prévue sur les consoles et PC de nouvelle génération de Microsoft. Bien que le jeu ait été officiellement présenté dans une bande-annonce et dans quelques images et teasers, le réseau s’est nourri de la fuite d’une version d’il y a quelques années, qui est revenue avec quelques nouvelles captures.

Les images ne montrent que des scénarios, des structures de découpage spatial qui ne peuvent servir que de référence, puisque le build date de 2018. Plus de trois ans de différence entre une version en développement et la version finale peuvent faire la différence, de sorte que certains contenus qu’ils apparaissent dans ces instantanés et peuvent même ne pas apparaître dans le jeu vidéo qui arrive enfin dans les magasins. Quoi qu’il en soit, la production devrait être présentée avec style en été.

Progrès du développement de Starfield

Bethesda garde jalousement les nouvelles de Starfield, bien qu’elle ait révélé des données sur le contexte de l’histoire et son monde dans certaines bandes-annonces. La dernière chose que nous ayons connue est venue de la main de Todd Howard, producteur et l’un des principaux responsables du projet. Dans un message posté sur YouTube pour féliciter les vacances de Noël, le visage créatif et visible de l’entreprise a assuré que le développement s’est bien déroulé tout au long de 2021. « Nous avons hâte de le montrer. »

Starfield sera mis en vente le 11 novembre prochain pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Microsoft Store et Steam). Les joueurs PS5 en seront privés, ce qui arrivera également avec le prochain The Elder Scrolls VI, dont aucun détail officiel n’est encore connu.

Origine | Reddit