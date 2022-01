The Witcher : obtenez gratuitement une collection d’objets de la saga sur GOG

La première de la deuxième saison de The Witcher de Netflix a également été accompagnée de cadeaux liés aux jeux vidéo. Profitant des vacances de Noël, CD Projekt RED a mis à disposition des joueurs le pack The Wicher Goodies Collection, un ensemble d’objets supplémentaires issus des différents jeux vidéo de la série. Parmi eux, vous pouvez trouver des vidéos de concerts et plus de contenu gratuit.

Le pack est disponible sur GOG, mais pour une durée limitée. Ainsi, jusqu’au 5 janvier, il sera possible de se procurer tous ces objets.

La collection Witcher Goodies sur GOG.

Voici le contenu du pack

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (720p)

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (Dvd)

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (1080p)

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (4K)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack de goodies

Thronebreaker: The Witcher Tales – Pack de goodies

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’Année – Pack Bonus (Polonais)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’Année – Pack Bonus (Français)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’Année – Pack Bonus (Italien)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’Année – Pack Bonus (Russe)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’Année – Pack Bonus (Allemand

The Witcher: Enhanced Edition – Pack de goodies (1)

The Witcher: Enhanced Edition – Goodie Pack (2)

The Witcher 2: Assassins Of Kings Enhanced Edition – Pack de goodies (1)

The Witcher 2: Assassins Of Kings Enhanced Edition – Pack de goodies (2)

The Witcher 2: Assassins Of Kings Enhanced Edition – Fonds d’écran Gwent Cards Backs (Ventes d’hiver 2021)

Gwent Cards Arts (Ventes d’hiver 2021)

Emoji Art (Ventes d’hiver 2021)

The Witcher Old World Art (Ventes d’hiver 2021)

Manga Art (Vente d’hiver 2021)

The Witcher 3: Wild Hunt recevra une version de nouvelle génération pour Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC au cours de la seconde moitié de 2022. La mise à jour sera gratuite pour tous ceux qui possèdent la version originale.

