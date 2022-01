Stock PS5 et Xbox Series X/S : « Nous continuons d’augmenter la production », déclare AMD

La crise des semi-conducteurs a directement affecté la production de consoles de nouvelle génération. La PlayStation 5 et la Xbox Series X (Series S dans une moindre mesure) sont arrivées dans les magasins avec un flux incohérent, ce qui a empêché de nombreux joueurs de profiter de ces machines. La normalisation de la situation n’est pas attendue, au moins, avant le second semestre 2022. Cependant, Lisa Su, PDG d’AMD, a exprimé son optimisme et a été convaincue que les ventes vont augmenter cette année. En outre, il a confirmé qu’ils augmentent la production.

AMD fabrique les puces pour les consoles Sony et Microsoft, donc les yeux sont rivés sur chaque mot qu’ils disent à ce sujet. Comme il l’a soutenu lors d’une session de questions-réponses lors d’une réunion d’investisseurs, le cycle de vie des consoles, analysé dans son intégralité, « a été incroyable ». Il souligne que maintenant qu’ils entrent dans leur deuxième année, la demande continue d’être « très élevée ».

A quand le pic pour la nouvelle génération ?

« Nous avons distribué beaucoup de produits. Le fait que la demande soit toujours aussi élevée en dit long sur la capacité des produits « que les Redmond et les Japonais ont conçus. « Nous continuons d’augmenter la production. Nous prévoyons que 2022 sera une année de forte croissance pour les consoles. Si vous regardez le cycle de console typique, le pic se produit généralement au cours de la quatrième année. Peut-être pouvons-nous nous attendre à ce que ce pic se produise en 2023 ».

La PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S ont toutes deux été lancées en novembre 2020. Les deux sociétés fertilisent l’avenir avec des jeux vidéo qui arriveront sur leurs machines à partir de cette année 2022. En attendant, obtenir l’un de ces appareils continuera d’être difficile. jusqu’à ce que la situation causée par la pénurie de semi-conducteurs soit rétablie.

