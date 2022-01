La communauté Dark Souls fixe la date de l’événement annuel Return to Drangleic

La saga créée par Hidetaka Miyazaki compte une véritable légion d’adeptes. Chaque nouveau volet est un événement pour eux et à cette occasion, quelques semaines après l’arrivée d’Elden Ring, la communauté a décidé d’avancer la date d’une de ses traditions : l’événement annuel « Return to », qui consiste à rencontrer de nouveaux avec l’intention de redynamiser le multijoueur et de rendre hommage à un certain titre, il se déroulera entre le 16 et le 30 janvier. L’élu? Rien de plus et rien de moins que Dark Souls 2 ; l’événement s’appellera Return to Drangleic.

Returnal à Drangleic : en quoi cela consiste-t-il ?

L’initiative comporte plusieurs activités, à commencer par le fait de profiter à nouveau du titre en terminant toutes les zones et en battant tous les boss finaux. Bien entendu, la communauté joue prête à exploiter les possibilités offertes par le multijoueur, et le fort trafic d’utilisateurs qui se rassemblent durant les jours choisis donne lieu à de multiples invasions à chaque partie. Des duels PvP aux matchs PvE dans lesquels les combattants forment des groupes et combattent côte à côte. De plus, différentes activités sont également réalisées telles que des tournois de combats convenus. Si vous souhaitez vous joindre à la fête, nous vous rappelons que la version choisie du titre est le Scholar of the First Sin.

Elden Ring arrive le 25 février

Généralement, les événements « Return to » ont lieu durant le mois de février, mais cette année est différente et s’il a lieu ce mois-ci ce n’est pour rien d’autre que pour le lancement attendu d’Elden Ring, le nouveau RPG d’action et monde ouvert développé par From Software. Le titre sera mis en vente le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One. Si vous souhaitez connaître les dernières actualités du jeu, n’hésitez pas à consulter le lien suivant.

Origine | Le joueur