Shuhei Yoshida (playstation) Dévoile Ses Jeux Indépendants Préférés De 2021

L’ancien président de Sony Interactive Entertainment et actuel patron de PlayStation Indies fait également partie des personnalités de l’industrie qui ont décidé de faire le bilan de l’année que nous avons vécue, avec l’intention de mettre en avant les titres indépendants qui leur ont le plus plu tout au long de 2021. De plus, au-delà de la publication d’une simple liste, il a également partagé un bref commentaire sur la façon dont son expérience a été avec chacun des élus. Hadès, Ender Lilies : Quietus of the Knights et Kena : Bridge of Spirits se démarquent, entre autres.

La porte de la mort

Les 12 Indes préférées de Shuhei Yoshida en 2021

Ender Lilies: Quietus of the Knights – Pour ses combats et sa capacité à apprendre des capacités spéciales en battant des ennemis.

Chicorée : un conte coloré – Pour traiter des problèmes tels que la rédemption et la confiance en soi.

Club de littérature Doki Doki Plus ! – Yoshida souligne que tout n’est pas ce qu’il semble dans le titre ; l’un des plus marqués.

Puzzling Places – Pour son pari de recréer des lieux réels grâce à la géométrie 3D (c’est un jeu de réalité virtuelle).

Hadès – Yoshida le considère parfait grâce à ses combats, ses personnages et sa mécanique.

Kena : Bridge of Spirits – Pour ses animations et son système de combat.

FIST Forged in Shadow Torch – Pour son esthétique steampunk et ses combats au corps à corps.

Song in the Smoke – Pour son cadre préhistorique et la nécessité de survivre dans un monde hostile.

Death’s Door – Pour son histoire se déroulant dans la vie après la mort, ses scénarios et ses énigmes.

Solar Ash – Pour sa mécanique ferroviaire et ses grands combats de boss.

Among Us – Pour avoir été « l’une des expériences multijoueurs les plus amusantes » qu’il ait eues en 2021.

Jett : The Far Shore – Yoshida met en avant la mise en scène cinématographique du titre de science-fiction.

