D’anciens employés de Rockstar détaillent la mécanique de Bully 2 annulé

L’une des rumeurs les plus insistantes de ces dernières années concernant Rockstar Games, les créateurs de GTA V et Red Dead Redemption 2, entre autres, est le développement d’une suite à Bully. Ce jeu, lancé à l’origine en 2006 et entouré d’une grande controverse en raison de son thème, a toujours été à l’honneur en raison d’un éventuel développement d’un deuxième opus, quelque chose qui a au moins commencé, mais a fini par être annulé. Aujourd’hui, grâce à un ancien employé de Rockstar, nous avons pu apprendre quelques détails que le jeu aurait eu s’il avait finalement été publié.

C’est comme ça que Bully 2 allait être

Premièrement, le développement de Bully 2 a été confié à Rockstar New England, auparavant connu sous le nom de Mad Doc Software avant son acquisition par la société des frères Houser. Il y avait au moins entre 6 et 8 heures qui étaient entièrement jouables, mais ensuite de Rockstar ils ont décidé que cette étude était dédiée à offrir un support à d’autres développements tels que ceux de Max Payne 3 ou Red Dead Redemption, et selon les employés de cela , la société est passée à oublier officiellement Bully 2.

« Il y avait beaucoup d’accent sur le personnage, des systèmes très profonds », a déclaré l’un d’entre eux, qui assure que la carte de Bully 2 allait être environ « trois fois plus grande que l’originale », et que l’échelle était vraiment ambitieuse. . Par exemple, Rockstar voulait que le joueur puisse entrer dans chaque bâtiment du jeu, un énorme effort en termes de développement.

Un autre des objectifs de Rockstar était de marquer une étape importante en matière d’intelligence artificielle, avec un système par lequel les actions du joueur ont plus de conséquences, et les PNJ se souviendront de tout ce que Jimmy, leur protagoniste, a fait.

« Nous voulions vraiment nous assurer que les gens se souviennent de ce que vous faisiez, donc si vous jouiez une farce à votre voisin, il s’en souviendrait », explique l’un de ces anciens employés de Rockstar. « Que vos actions avaient plus de sens dans un rayon d’environ 6 mètres et le PNJ avait une mémoire d’au moins 5 secondes. »

Ce système sera utilisé des années plus tard dans Red Dead Redemption 2. « La façon dont vous interagissez avec les autres personnages du monde, plus qu’avec vos poings ou votre arme, le sens de la mémoire qu’ils ont… Il y a beaucoup de choses dans le jeu « , reconnaissent-ils.

Le même article évoque également la culture crunch chez Rockstar qui, loin d’être cachée, a toujours été un secret de polichinelle.

Source : informateur de jeu