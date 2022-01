Koei Tecmo annoncera des jeux en 2022 qui montreront "le vrai potentiel de l’entreprise"

Koei Tecmo est l’une des entreprises qui commencent 2022 en fixant des attentes élevées. Après quelques mois au cours desquels ils ont sorti des titres comme le remastering de Project Zero : Maiden of Black Water ou le JRPG Blue Reflection : Second Light, ils présentent cette année le spin off Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, mais ils ont aussi d’autres dans leur portefeuille, des titres qui, selon l’entreprise japonaise, « montreront leur véritable potentiel ».

Quoi de neuf en charge de Koei Tecmo

Dans un article qui passe en revue ce qui va arriver dans l’industrie japonaise au cours de cette 2022 qui vient de commencer, Koei Tecmo fait partie des entreprises leaders de manière incontestable. De hecho, esas declaraciones han sido hechas por el general manager del estudio, Yosuki Hayashi, que ha asegurado que hay varios juegos que llevan años en desarrollo, se anunciarán a lo largo de estos próximos meses, y « marcarán el camino para el futuro de la compagnie ».

Hayashi, comme nous l’avons dit, a clairement indiqué que ces jeux « montreront un véritable potentiel » et seront tous présentés en 2022. Par exemple, le directeur de Team Ninja, Fumihiko Yasuda, a déclaré que les fans peuvent s’attendre à des jeux à l’avenir en tant qu’action. titre se déroulant à l’époque des Trois Royaumes, plus un autre qu’il dirige actuellement.

Enfin, le producteur de Fatal Frame -Project Zero dans ces parties-, Yosuke Kikuchi, a déclaré qu’en 2022, son équipe « relèvera le défi de développer quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant », et bien qu’il soit encore temps pour cela doit être annoncé, le studio est ravi de s’y lancer.

Koei Tecmo a été une entreprise particulièrement prolifique ces derniers temps, car en plus de nous apporter les titres susmentionnés, ils ont récemment publié d’autres tels que Samurai Warriors 5, ainsi que du contenu post-lancement pour Hyrule Warriors: Age of Cataclysm sur Nintendo Switch et Ninja Gaiden : Master Collection, une compilation qui comprend les trois derniers jeux avec Ryu Hayabusa.

Source : Twinfinite