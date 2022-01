Un studio veut faire un remake de Mortal Kombat Trilogy ; Ed Boon approuve

Avec le grand succès commercial de Mortal Kombat 11, son plan de contenu post-lancement et la première du redémarrage cinématographique au cours de l’année 2021, il est clair que la franchise est dans un grand moment. A tel point qu’une petite étude baptisée Eyeballistic a créé une pétition sur change.org intitulée « Mortal Kombat Trilogy Remake Petition » pour ramener la trilogie originale, dont le premier jeu date de 1992, avec laquelle elle serait également sur le point de se réaliser. 30e anniversaire de la création de la saga.

« Le 30e anniversaire est l’année prochaine – la pétition a été créée dès 2021 – et nous aimerions honorer cette incroyable franchise avec un remake de Mortal Kombat Trilogy sur PC et consoles », peut-on lire dans la description de cette pétition. MKT est un jeu classique qui combine des personnages de MK, MK2 et MK3, et comprend également des scénarios des trois jeux. «

Ce ne serait sûrement pas une simple anecdote si Eyeballistic n’avait pas contacté Ed Boon lui-même, co-créateur de la franchise et toujours directeur de celle-ci, en 2016, recevant son approbation pour mener à bien le projet.

Warner Bros, une barrière à surmonter

Malgré le décompte, selon eux, avec le soutien total de Boon, il reste encore un bout à faire et ce n’est pas anodin précisément, et c’est que la propriété de l’IP n’est pas NetherRealm, mais Warner Bros, avec l’approbation de qui ils le font toujours. pas avoir. « Bien qu’Ed nous ait beaucoup soutenu, Warner Bros, qui possède la propriété intellectuelle, n’était pas convaincu que le jeu se vendrait à 100 000 exemplaires dans le monde, donc ils ne récupéreraient pas les coûts de marketing pour pouvoir le vendre. »

De Eyeballistic, ils assurent qu’ils ont beaucoup progressé et grandi en tant que studio depuis 2016, après avoir signé plusieurs accords pour développer des jeux pour PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, en plus d’avoir amélioré la technologie de netcode de retour, aujourd’hui clé dans le genre combat.

Source : Change.org