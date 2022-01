Shadow Man Remastered détaille sa date de sortie sur consoles

Shadow Man Remastered a fait ses débuts il y a quelques mois sur PC par Night Dive Studios. Il s’agit de la nouvelle version améliorée du titre lancé par Acclaim il y a plus de 20 ans. Malgré la confirmation de son arrivée sur toutes les consoles actuelles, à ce jour, nous ne savions pas quand il le ferait. Mais cela a changé : PS5, PS4 et Nintendo Switch ont déjà une date de sortie officielle. Ce sera le 13 janvier 2022 pour les consoles PlayStation, tandis que l’hybride de Nintendo devra patienter encore un peu jusqu’au 17 janvier. Dans le cas de la Xbox, elle n’est pas encore enregistrée dans le magasin Microsoft, mais on s’attend à ce qu’elle le fasse de manière imminente.

Voici les liens vers les sites officiels qui détaillent leur date de sortie. Dans le cas de PS5 et PS4, vous pouvez maintenant l’ajouter à votre liste de souhaits. Pour le moment, en ce qui concerne la Nintendo Switch, elle apparaît déjà sur la page de l’entreprise, bien qu’elle n’ait toujours pas d’onglet dans l’eShop.

Le monde des morts

Et celle des vivants ! Dans Shadow Man, Michael LeRoi est obligé de sauter entre les deux avions alors qu’il cherche son petit frère. Une aventure d’horreur dans laquelle l’action, les énigmes et une forte composante d’exploration ne manquent pas. L’une de ses principales caractéristiques réside dans la décision d’inclure des meurtriers dans des séries du monde réel en tant que patrons finaux et sa mise en scène était une véritable déclaration d’intention : Londres, Jack l’éventreur concluant un accord avec une entité démoniaque tandis que la lune de Claro de Beethoven.

Origine | PS Store, Nintendo