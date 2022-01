Mutan Insight travaille sur le remake d' »un grand RPG » pour PS5

Mutan Insight est un studio basé au Japon qui fait partie de Mutan, Inc. C’est une filiale de la société qui se consacre à offrir un soutien dans certains projets, tels que Persona Q2: New Cinema Labyrinth, la saga Atelier ou l’épisode d’Ardyn (DLC) de Final Fantasy XV, entre autres. Et tout indique qu’ils ont quelque chose d’important pour l’avenir, puisqu’ils ont publié plusieurs offres d’emploi dans lesquelles ils recherchent des programmeurs expérimentés pour travailler avec Unreal Engine 5. Et ce qui est encore plus intéressant : ils soulignent qu’il s’agit du remake de » un RPG de haute qualité pour PS5 ».

Plus précisément, les offres sont destinées aux concepteurs d’art 2D, aux concepteurs d’animation 3D, aux concepteurs de personnages 2D et aux concepteurs de décors 3D. L’offre indique également qu’il s’agit d’un titre déjà en développement.

Final Fantasy XV (épisode d’Ardyn)

Une histoire remplie de RPG

Jusqu’à présent, personne de Mutan Insight n’a commenté le projet, et les offres ne suggèrent pas non plus de quel jeu il pourrait s’agir. Ensuite, nous vous proposons une revue des jeux vidéo sur lesquels Mutan a travaillé ces dernières années. Du fait de son implication dans les différentes versions de Final Fantasy XV, ainsi que dans l’une de ses extensions, nombreux sont les utilisateurs qui font déjà leurs cagnottes et parient sur le prochain chapitre de Final Fantasy VII Remake. Dans tous les cas, nous ne pouvons qu’attendre.

Atelier Ryza: Ever Darkness et la cachette secrète (2019)

Combattant Goonya (2019)

Final Fantasy XV : épisode téléchargeable d’Ardyn (2019)

Renverser la grenouille (2018)

Final Fantasy XV : Édition Windows (2018)

Tennis (2018)

Egglia : la légende du bonnet rouge (2017)

Reflet bleu (2017)

Atelier Firis : L’alchimiste et le mystérieux voyage (2017)

Tour du ciel (2017)

Final Fantasy XV (2016)

Nuits d’Azur (2015)

Atelier Ayesha : L’alchimiste du crépuscule (2013)

Chats-tonnerres (2012)

Atelier Meruru : L’apprenti d’Arland (2012)

Seigneur des Arcanes (2010)

