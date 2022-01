Elden Ring ne forcera pas le joueur à voyager ou à se battre à cheval, selon Miyazaki

Il reste à peine deux mois pour l’arrivée de l’un des jeux les plus attendus de ce 2022 qui vient de débuter. On parle d’Elden Ring, un titre qui sera l’aboutissement d’un travail de plus d’une décennie par From Software non seulement en charge de la célèbre saga Dark Souls, mais aussi d’autres comme Bloodborne ou Sekiro : Shadows Die Twice. L’une des choses qui a le plus attiré l’attention du nouveau travail des Japonais a été la possibilité non seulement de voyager, mais aussi de se battre à cheval, quelque chose de complètement sans précédent -au moins pour le protagoniste- jusqu’à présent dans les jeux de Hidetaka Miyazaki et entreprise. Cependant, le créateur a voulu préciser qu’il s’agit précisément d’une possibilité, et non d’une obligation du tout.

Plus de choix pour les joueurs

« Nous ne voulons en aucun cas forcer le joueur à voyager ou à se battre à cheval », a déclaré Miyazaki dans une interview au magazine Edge, arborant une couverture absolument spectaculaire basée sur le jeu. « Nous préférons construire des situations où les deux sont une stratégie viable, et c’est le choix du joueur de suivre ces stratégies. Cela ne devrait jamais ressembler à quelque chose de forcé. En termes de conception de carte et de rencontres, selon l’échelle et la structure du monde, C’est quelque chose que nous voulions encourager à utiliser. Aussi le combat à cheval, j’espère que cela deviendra un choix pour les joueurs parmi tous ceux qui doivent faire face à diverses situations, avec ce niveau de liberté. Donc dans ce sens, oui, nous avons construit le monde avec cela à l’esprit.

Ainsi, Miyazaki reconnaît que, étant une nouveauté d’Elden Ring, il voulait créer des situations dans lesquelles les joueurs se sentaient encouragés à les utiliser, bien qu’ils ne soient pas obligés de le faire. Loin de là, il sera possible de parcourir le monde de ce nouveau titre à pied, ainsi que de se battre. Dans la même interview, curieusement, le créateur assure s’être inspiré du Seigneur des Anneaux lors du développement.

Elden Ring arrivera le 25 février prochain sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S et PC.

Source : Edge, via ResetEra