John Madden, pionnier de la simulation sportive

Mardi dernier, nous avons dû pleurer la mort de John Madden à l’âge de 85 ans. Madden n’était pas seulement un entraîneur précoce – il a commencé sur les bancs à 26 ans et à 32 ans il était déjà entraîneur-chef de la NFL – et réussi, puisqu’il n’a jamais enregistré une saison avec plus de défaites que de victoires dans sa carrière, et a remporté le premier championnat. pour les Oakland Raiders, avec un excellent bilan global de 13-1 en 1976. Icône du football, il était également – et continuera, espérons-le, à être – l’image de la franchise de simulation sportive la plus ancienne aujourd’hui, et sûrement responsable de cela les jeux de sport deviendraient exactement cela : quelque chose de plus proche d’un simulateur, en gardant toujours à l’esprit les limites de l’époque, puisque nous parlons de rien de moins que 1988.

Retraité des bancs à l’âge de 42 ans, Madden s’est également taillé une longue carrière de commentateur sportif, où il a réussi à égaler, voire à dépasser, le charisme qu’il s’est construit en tant qu’entraîneur. C’est ainsi que le fondateur d’Electronic Arts, Trip Hawkins, a voulu lui faire confiance pour être l’image du premier opus de Madden – connu sous le nom de John Madden Football -, sorti comme on disait en 1988, sous MS-DOS.

Mais comme on peut le lire dans Play History : Les 50 jeux vidéo qui ont changé le monde -Marc Rollán-, le développement de ce titre était tout sauf agréable. Comme indiqué, les demandes de Madden allaient au-delà du simple nom du jeu, car il souhaitait en fait faire partie de son développement en tant que conseiller. De tous les fans de ce sport, on peut imaginer l’énorme complexité de transférer les multiples stratégies du football à un jeu des années 80, avec lequel, comment pourrait-il en être autrement, il était criblé de bugs.

C’est en 1990 que le saut qui a été fait avec John Madden Football – oui, il a répété le titre – dans Mega Drive était si grand que c’est vraiment à partir de là qu’on considère que cette franchise a commencé à se faire avec le nom qu’elle a aujourd’hui. Nous parlons d’une saga qui se répète d’année en année comme le jeu le plus vendu en août aux États-Unis, dans un monopole absolu au huitième mois de l’année.

Beaucoup d’histoires autour de Madden

De plus, il convient de rappeler la fameuse « Madden curse », dont nous avons déjà parlé une fois, et qui est sur le devant de la scène depuis des décennies grâce – ou à cause de la faute de certains cas très curieux. Extrêmement populaire est le cas de Garrison Hearst, le premier joueur à faire la couverture du match – avant que ce ne soit toujours Madden lui-même – qui, après une saison spectaculaire en 1998 avec les 49ers, a subi une horrible blessure. Shaun Alexander, Daunte Culpepper ou Adrian Peterson ont également été blessés après leur apparition sur la couverture du match, mais il faut également préciser qu’à de nombreuses reprises, plus que de la malchance, il faut dire que dans certains cas, il n’y avait personne. au volant, comme celles de Michael Vick -qui a même fait la prison- ou le plus récent d’Antonio Brown.