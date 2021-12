Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : Tomb Raider Trilogy et plus

Nouveau week-end, nouvelle grille de jeux gratuits et d’offres. On vous dit tout ce qui sera à portée de main sur les principales plateformes durant les 31 décembre et 2 janvier. Que vous soyez sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, les entreprises proposent de succulentes promotions avant la fin de la semaine.

Trilogie Tomb Raider sur Epic Games Store

Epic Games Store a clôturé sa promotion de jeux gratuits quotidiens pour Noël avec le grand feu d’artifice final : la trilogie moderne de Tomb Raider. Jusqu’au 6 janvier à 17h00 (CET), vous pouvez échanger Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition et Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Une fois échangés, ils resteront liés à votre bibliothèque pour toujours.

L’Ombre du Tomb Raider

Les offres les plus marquantes

Switch Nintendo

Mario + Raddids : Kingdom Battle pour 14,79 euros (63%, avant 39,99 euros)

Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal à 6,99 euros (80%, avant 34,99 euros)

Dragon Ball FighterZ pour 9,59 euros (84%, avant 59,99 euros)

The Outer Worlds à 23,99 euros (60 %, avant 59,99 euros)

Sonic Mania à 9,99 euros (50%, avant 19,99 euros)

Playstation

Xbox (Or requis)

ordinateur