Wolverine de retour ? Le réalisateur de King’s Man veut réaliser un reboot

Wolverine est toujours présent dans la mémoire de ceux qui ont travaillé avec le personnage. Matthew Vaughn, réalisateur du récent The King’s Man, a souligné son désir de pouvoir travailler sur un hypothétique redémarrage à un moment donné dans le futur.

Lorsqu’on lui a demandé quels X-Men il aimerait pouvoir diriger dans un film, Vaughan a répondu : Wolverine. « Il n’y en a qu’un avec lequel je n’ai pas pu le développer correctement et j’aurais adoré… Hugh Jackman était tellement bon et il a fait un excellent travail. Mais choisis les jeunes [Lobezno], le redémarrage, ce serait amusant je pense, et cela pourrait aller dans une direction si différente de celle de Hugh. je pense à tout [los X-Men] c’est le personnage dont je ne sais pas pourquoi il m’attire. et, Wolverine », a-t-il déclaré lors d’un événement promotionnel pour son dernier travail.

Vaughn fait référence à son bref passage alors que les X-Men passent au grand écran. Le réalisateur a fait de même avec X-Men : First Class, un film qui s’est penché sur les origines du groupe dans les années 60. Wolverine est apparu brièvement, presque comme un caméo. D’où l’envie des Britanniques de pouvoir prendre les rênes d’un projet dédié au héros des griffes.

Wolverine, également présent dans le jeu vidéo

Marvel’s Wolverine était l’une des grandes surprises du PlayStation Showcase en septembre de cette année. Insomniac, les créateurs de succès comme Marvel’s Spider-Man et Ratchet & Clank: A Dimension Apart, ont confirmé qu’ils travaillaient sur leur propre représentation de Wolverine dans le jeu vidéo.

Très peu de détails sont connus du projet, si ce n’est qu’il s’agit d’un projet grandeur nature (pas intermédiaire comme Marvel’s Spider-Man : Miles Morales) et qu’il délivrera un ton mature. Les principaux responsables du développement sont Bryan Horton (directeur créatif) et Cameron Christian (directeur du jeu). Bryan Intihar, qui était le réalisateur du premier opus du wall-crawler, est principalement responsable de la suite.

Source : Screenrant