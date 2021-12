Peacemaker présentera une scène post-générique dans chaque épisode

Peacemaker surprendra les fans après avoir vu le générique de chaque chapitre. Son réalisateur, James Gunn, a confirmé que les huit épisodes qui composent cette première saison auront une scène post-générique. Le caractère de ces pilules n’a pas transcendé, si elles tenteront de se connecter avec la suivante ou si, au contraire, elles vont jeter notre regard plus loin.

Chaque épisode. C’est ma façon de vous donner un petit quelque chose de spécial pour voir les crédits de notre équipe qui travaille dur », a révélé Gunn via son compte Twitter officiel. Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour commencer à regarder la nouvelle histoire de cet anti-héros : les trois premiers épisodes seront diffusés le 13 janvier exclusivement dans le cadre de l’abonnement HBO Max. A partir de ce moment, les cinq épisodes restants seront publiés chaque semaine jusqu’à leur conclusion, attendue le 17 février 2022.

Faiseur de paix contre le monde

Si vous êtes intéressé par la série, nous vous recommandons de regarder d’abord The Suicide Squad. Le travail de James Gunn sur le film se prolonge dans cette série comme une continuation du contexte vécu par les personnages, y compris Peacemaker lui-même. Dans ce lien, vous pouvez lire notre critique, au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu de la voir. « The Suicide Squad est un délicieux chaos sanglant qui est depuis devenu l’un des meilleurs films DC jamais réalisés. Pendant les presque deux heures et quinze minutes que dure la séquence, le spectateur est assis dans le fauteuil presque à bout de souffle, mais avec toujours le sourire aux lèvres », a-t-on expliqué.

John Cena dirigera le casting en tant que Peacemaker, suivi de Steve Agee (John Economos), Jenniffer Holland (Emilia Harcourt), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Freddie Stroma (Adrian Chase), Cristopher Heyerdahl (Capitaine Locke), Nhut Le (Judomaster), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Alison Araya (Amber), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya), Rizwan Manji (Jamil) , Lenny Jacobson (Evan), Stephen Blackehart, Phillipe Collins et Nicholas Dohy, entre autres.

