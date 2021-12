The Witcher Season 2 revendique des effets numériques dans une comparaison spectaculaire

Netflix a expliqué comment les effets spéciaux influencent la deuxième saison de The Witcher. Au cours de la vidéo, nous voyons à quoi ressemblent les décors de film dans la vraie vie par rapport au résultat final. Les chromas verts et le travail d’édition sont essentiels pour façonner l’univers magique autour de Geralt de Rivia, Ciri et d’autres. Nous vous recommandons de regarder la vidéo en plein écran pour apprécier les détails ; Vous le trouverez en tête de cette actualité.

The Witcher Saison 2 : « Le sorceleur revient avec style »

Les conclusions de notre critique sur cette saison sont élevées, comme nous l’avions prévu quelques jours avant sa première. « La deuxième saison de The Witcher nous rappelle que nous sommes confrontés à un monde fantastique gris : avec des créatures à l’imaginaire terrifiant, la guerre comme épicentre des misères humaines et des héros qui ne sont pas guidés par un pur sens de la justice », a-t-on dit.

Henry Cavill, qui porte le poids du loup sur ses épaules, « comprend et aime son personnage comme personne d’autre ». «Et, bien sûr, vous ne pouvez pas manquer Yennefer, joué par Anya Chalotra qui sait lui donner l’acidité élégante et passionnée dont se vante la sorcière, qui sait aussi se débrouiller avec aisance dans les situations les plus difficiles. Son intrigue, liée à celle des sorciers et du Capitole, est totalement un étalage de libertés et de licences créatives par rapport à l’œuvre originale, et surprendra à la fois les amateurs de livres et de jeux vidéo ». Vous pouvez lire la critique complète sur ce lien.

La société de production a célébré le succès de l’audience avec des données convaincantes. Au cours de sa semaine d’ouverture, plus de 142 millions d’heures ont été visionnées, un chiffre qui a boosté les retardataires de la première saison, avec 49 millions dans le même créneau. L’avenir de la série est assuré : une troisième saison est en route et est presque écrite.

Source : Le sorceleur sur YouTube