James Gunn (peacemaker) Présente Le Look Définitif Du Judomaster

Le réalisateur de Peacemaker a partagé sur les réseaux sociaux l’apparition de Judomaster, l’un des personnages qui mettra l’antihéros de The Suicide Squad en échec. Derrière le masque vert se trouve l’acteur Nhut Le, que l’on voit prêt à passer à l’action.

Son armure suggère qu’il préfère la flexibilité à la protection. Ses poings sont nus, et seul l’avant-bras est ce qu’il préfère protéger. James Gunn a rendu l’image publique sur son compte Twitter officiel. En plus du nom de l’acteur, il nous a placé au début de la série.

Peacemaker est la nouvelle création de James Gunn

James Gunn était connu de nombreux fans de Marvel à travers des volumes séparés de Guardians of the Galaxy. Cependant, le réalisateur populaire a une longue histoire, en particulier dans le scénario. Super, The Suicide Squad et Dawn of the Dead ne sont que quelques exemples qui apparaissent sur la table.

John Cena dirigera le casting en tant que Peacemaker, suivi de Steve Agee (John Economos), Jenniffer Holland (Emilia Harcourt), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Freddie Stroma (Adrian Chase), Cristopher Heyerdahl (Capitaine Locke), Nhut Le (Judomaster), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Alison Araya (Amber), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya), Rizwan Manji (Jamil) , Lenny Jacobson (Evan), Stephen Blackehart, Phillipe Collins et Nicholas Dohy, entre autres.

La première saison comportera huit épisodes au total. Sa première est prévue pour le 13 janvier via l’abonnement HBO Max. Les trois premiers seront publiés le même jour ; Le reste le fera sur une base hebdomadaire jusqu’à sa conclusion, prévue le 17 février 2022.

Source : ScreenRant