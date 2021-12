Nvidia présentera "des nouvelles passionnantes sur le jeu vidéo" en janvier

Nvidia profitera des projecteurs du CES (Consumer Technology Association) pour annoncer « des nouvelles passionnantes dans le monde des jeux vidéo ». Le constructeur organisera une émission spéciale le 4 janvier à 17h00 (CET). L’événement peut être suivi via ses canaux de communication officiels, tels que YouTube et Twitch.

Aucun détail plus précis n’a été partagé, si ce n’est qu’il sera dédié à la gamme graphique GeForce RTX. La présentation couvrira plus d’éléments, tels que la robotique et les véhicules autonomes. « Rejoignez-nous dans cet événement virtuel pour voir les dernières avancées en informatique accélérée, de la conception et de la simulation aux jeux vidéo et aux véhicules autonomes », explique-t-il. Jeff Fisher (vice-président senior de Nvidia GeForce) et Ali Kani (vice-président et directeur général de Nvidia Automotive) seront les pilotes.

