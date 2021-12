Eternals avait une fin alternative "très sombre", selon son directeur

Eternals a été l’un des films de l’univers cinématographique Marvel qui nous a quittés en 2021. Le groupe des Eternals, une race immortelle qui sera la clé du futur, a eu un résultat différent de celui que nous avons vu dans la version finale. C’est ce qu’a révélé Chloé Zhao, réalisatrice et l’une des scénaristes du film.

C’était la fin alternative « sombre » d’Eternals

« Nous avons eu une fin très sombre. Triste. Je n’ai pas détesté ça, parce que je suis habitué aux films plus mélancoliques. Mais je ne pense pas qu’il ait été bien reçu par le public », révèle Zhao dans une interview au magazine Empire. « Cela tuerait tout le monde à bord du vaisseau, leurs esprits seraient effacés et ils iraient simplement sur une autre planète, comme The Twilight Zone. »

Zhoe a également partagé les moments suivants parmi ceux qui ont eu le privilège de voir la fin. « Je me souviens quand c’était fini, tout le monde disait ‘Je ne sais pas quoi faire.’ De plus, c’est le MCU, vous voulez toujours être excité pour ce qui va arriver », explique-t-il.

Le réalisateur précise que ce processus est courant lors du montage d’un film. « Je n’ai jamais fait de film avec la fin que j’ai écrite. Vous le trouvez dans l’édition. […] Je ne pense pas avoir fait un seul film où le début et la fin restent les mêmes que dans le scénario, simplement parce que les scènes s’enchaînent pendant le tournage », conclut-il.

Chez Netcost-Security, nous avons dit que le long métrage est « un casse-tête singulier à la recherche de nouveaux horizons ». « Eternals est un film de super-héros qui essaie parfois de ne pas lui ressembler. Il traite de sujets profonds et denses ; Il vous raconte la psyché de ses protagonistes, désireux de vous raconter leur histoire. Chloé Zhao n’a pas renoncé à des scènes contemplatives ou à consacrer des minutes à des situations purement récréatives ». Vous pouvez lire la critique complète via ce lien.

Source : Empire