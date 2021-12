Hidetaka Miyazaki : "Elden Ring est le point culminant de tout ce que nous avons fait avec Dark Souls"

Elden Ring est le travail « le plus important et le plus profond » jamais réalisé par From Software. Son directeur, Hidetaka Miyazaki, a expliqué à de nombreuses reprises la démarche qu’il a voulu mettre dans le projet. En conversation avec le magazine EDGE, le créateur japonais assure que le titre est l’aboutissement de tout ce que son équipe a fait pendant la franchise Dark Souls.

« Elden Ring s’appuie sur tout ce que nous avons fait avec la franchise Dark Souls et nos jeux jusqu’à présent. C’est la meilleure façon de voir les choses », explique Miyazaki. « Donc, il ne s’agit pas nécessairement de ce que nous ne pouvions pas faire et maintenant nous pouvons le faire, il s’agit plutôt de ce qu’Elden Ring nous a permis à travers l’expérience de développement de ces jeux. En ce sens, cela ne pouvait pas être le premier. Mais il y a beaucoup de choses différentes dans chacun de ces jeux, et Elden Ring représente le point culminant de toutes ces connaissances et expériences en un seul endroit. Et cela crée une nouvelle entité qui n’avait pas été possible jusqu’à présent ».

Elden Ring : On y a déjà joué

Chez Netcost-Security, nous pouvions déjà prendre le contrôle du test technique. Au cours de nos impressions, nous avons dit que « se déplacer vers un monde ouvert, avec une plus grande liberté dans l’ordre d’affronter les lieux et les ennemis, pose des défis que d’autres Âmes n’ont pas eu à affronter ».

« Une fois que nous serons sortis des murs de brouillard de cette version bêta, les choses seront probablement encore plus difficiles pour From Software, mais j’espère qu’elles seront également plus amusantes pour les joueurs. » Nous avons conclu que « le premier pas a été fait du bon pied ».

N’oubliez pas qu’Elden Ring devrait être lancé le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

