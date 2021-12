God of War Ragnarok reçoit sa première inscription dans le système de classification par âge

God of War Ragnarok, la suite de God of War (2018) est l’un des titres les plus attendus de la PS4 et de la PS5 pour l’année prochaine. De PlayStation, ils n’ont pas encore précisé quand il arrivera, mais il semble que le développement se poursuive sans problème, puisqu’il vient d’être enregistré dans le système de classification par âge saoudien. Il a obtenu un classement pour adultes, comparable au classique +18 du système PEGI ou au M de l’ESRB (Entertainment Software Rating Board). Il n’y a pas de nouvelles sur sa date de sortie, mais ces types de versions indiquent généralement – pas toujours – que le développement touche à sa fin.

God of War Ragnarok : le dernier opus de la mythologie nordique

Cory Barlog expliquait en septembre dernier les raisons qui ont poussé Santa Monica Studio à faire de la nouvelle aventure le dernier set de la mythologie nordique. La raison principale est qu’ils ne veulent pas rester trop longtemps dans le même cadre. Le jeu original a mis près de 5 ans à se développer, la suite dure depuis plusieurs années, et Barlog estime qu’un troisième opus finirait par donner lieu à environ 15 ans centrés sur le même thème. Le temps nous dira où Kratos et Atreus finiront à l’avenir.

God of War Ragnarok est la suite de l’aventure originale de 2018. L’intention de PlayStation est qu’il arrive sur PS4 et PS5 dans le courant de 2022, bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie estimée. Enfin, nous vous rappelons que le premier opus contient un correctif gratuit pour PS5, qui met à jour le jeu avec une résolution de 60 FPS et 4K.

