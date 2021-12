The Last of Us : le créateur de la saga révèle le nom de famille d’Ellie

S’il y a bien un personnage pour qui on n’oubliera guère The Last of Us et The Last of Us : Part 2, c’est bien Ellie — avec l’autorisation de Joel. Cependant, nous nous sommes rarement posé la question suivante : quel est son nom de famille ? Son nom complet n’a pratiquement jamais été référencé, ou du moins pas officiellement… jusqu’à aujourd’hui. C’est Neil Druckmann lui-même, créateur de la saga et co-président de Naughty Dog, qui a décidé de mettre un terme au mystère. Elle s’appelle Ellie Williams. Le créateur a confirmé que le patronyme rendait hommage à Ken et Roberta Williams, fondateurs du légendaire Sierra On-Line, pour lesquels Druckmann a toujours témoigné une grande admiration.

Fait amusant : le nom de famille d’Elie est un hommage à Ken et Roberta Williams. ♥ ️ – Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 29 décembre 2021

The Last of Us : 2e partie | Le dernier voyage d’Ellie

Le deuxième volet est le dernier et le plus récent de la saga. Il a fait ses débuts en 2020 sur PS4 et a remporté le prix du meilleur jeu de l’année aux Game Awards. Dans notre analyse (9,3 sur 10), nous disions qu’« après un premier jeu qui fait partie des livres d’histoire de ce médium, il s’accompagne désormais d’un travail qui prend le relais avec courage, désireux de créer un précédent jamais vu en le plan narratif et cela montre clairement que l’utilisation de la puissance technique peut être utilisée pour surprendre au-delà du graphisme : aucun jeu vidéo n’a été aussi réaliste dans ses animations. Amusant jouable, équilibré dans l’action et la furtivité, il présente une Ellie mangeuse d’écran; Il ne fait aucun doute que l’attente en valait la peine ».

The Last of Us Remastered et The Last of Us: Part 2 sont tous deux sortis sur PS4 et sont compatibles avec PS5. Par ailleurs, Naughty Dog travaille sur un titre multijoueur de la saga, qui était initialement destiné à être inclus dans le deuxième opus, mais qui sortira finalement prochainement de manière indépendante et sera « un projet ambitieux », selon les propos du étudier. Connaître tous les détails dans le lien suivant.

