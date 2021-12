Nintendo Switch passe en revue les jeux indépendants les plus vendus en 2021; Liste complète

Avec l’arrivée d’une nouvelle année à quelques heures pour se matérialiser, l’industrie du jeu vidéo continue de faire le point sur tout ce que nous avons vécu en 2021. Des jeux les plus primés aux favoris des développeurs. Bien sûr, l’analyse des ventes ne pouvait pas manquer, et cette fois, c’est Nintendo qui a mis l’accent sur les indies, en examinant quels ont été les meilleurs vendeurs de l’année sur Nintendo Switch.

Cyber ​​Shadow, l’un des best-sellers de 2021.

Les indies les plus vendus sur Nintendo Switch en 2021

Voici la liste complète des titres indépendants qui se sont le plus vendus sur la console Nintendo tout au long de 2021. Bien sûr, il convient de noter que la liste ne sert aucune commande, ni le nombre d’exemplaires vendus par chaque jeu.

Subnautica : en dessous de zéro

Cyber ​​ombre

Déballage

Effet Tetris : Connecté

Combat de bâtons : le jeu

Malédiction des dieux morts

Ender Lilies : Quietus des chevaliers

Doki Doki : Club de littérature Plus !

Spéléologie 2

Route 96

Petit bois

Édition console des insulaires

Slime Rancher : édition traçable

vers l’est

Axiome Verge 2

Ender Lilies: Quietus of the Knigts et Unpacking, parmi les plus importants

Nous vous avons récemment proposé une revue des meilleures surprises dans les jeux vidéo que nous avons vues en 2021. Une sélection axée sur ces titres qui, malgré leur arrivée sur le marché sans faire beaucoup de bruit, parviennent rapidement à conquérir les joueurs grâce à la qualité de leur proposition. Pour cette raison, nous avons examiné deux des meilleurs vendeurs sur Nintendo Switch.

D’une part, Ender Lilies : Quietus of the Knights est un metroidvania japonais qui utilise certaines des mécaniques caractéristiques de Dark Souls et est soutenu par une direction artistique spectaculaire. De l’autre, l’incontournable Unpacking a réussi à trouver une place dans le cœur de nombreux utilisateurs grâce à sa proposition particulière : faire de chaque mouvement un défi relaxant en forme de puzzle, faisant allusion à la nostalgie et aux émotions similaires que nous ressentons tous en faisant un changement radical dans notre vie.

Origine | Nintendo ; via Kotaku