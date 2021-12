Sonic fait le saut vers LEGO avec son propre ensemble de construction

Sonic, le hérisson le plus populaire de l’histoire du jeu vidéo, est déterminé à être l’un des grands protagonistes de 2022. Non seulement à cause de Sonic Frontiers récemment annoncé, ou Sonic The Movie 2 qui sortira le 8 avril 2022, mais parce que de l’ensemble LEGO imminent qui célèbre l’une des scènes les plus emblématiques du personnage qui traverse Green Hill Zone, le premier niveau du jeu vidéo original. Il aura un prix de 69,99 euros, il sera mis en vente le samedi 1er janvier prochain et vous pouvez désormais l’acheter sur le site officiel de la société.

Sonic, Eggman, Cragbeats, Power-up Rings et même les Chaos Emeralds recherchés constituent un cadre incomparable. L’ensemble se compose de 1 125 pièces. Il comprend un socle pour son exposition et a des dimensions de 17 centimètres de haut et 36 de large. Il est à noter que l’ensemble Sonic the Hedhegoh – Green Hill Zone fait partie de l’initiative LEGO Ideas, dans laquelle tout fan peut soumettre sa proposition pour évaluation. Dans ce cas, la créatrice Viv Grannell dit que sa motivation vient de combien elle aimait Sonic « quand il était enfant ».

Sonic Frontiers : la saga saute dans le monde ouvert

Le jeu a été officiellement confirmé lors des Game Awards 2021 et devrait débarquer l’année prochaine sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. Peu de détails sur le titre sont actuellement connus, même si une chose est sûre : ce sera une aventure en monde ouvert et nous aurons la liberté d’explorer. Il reste à voir s’il adoptera les mécanismes habituels du genre bac à sable ou pariera sur des environnements ouverts interconnectés comme nous l’avons vu dans Sonic Adventure en 1998.

