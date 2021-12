Matrix Resurrections a été le film le plus piraté de la semaine dernière

The Matrix Resurrections est sorti dans les cinémas du monde entier le 22 décembre. Et juste une semaine plus tard, une analyse reprise par Comic Book a déterminé qu’il s’agissait du film le plus piraté de la semaine dernière. Les données sont basées sur des fichiers téléchargés via torrent et pointent vers 32,6 sur les 10 les plus valorisés. Le film produit par James McTeigue est en tête de liste, suivi de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City (16 %) et Spider-Man : No Way Home (12 %).

A noter que The Matrix Resurrections fait partie du catalogue HBO MAX en Amérique latine et aux Etats-Unis. Cela rend le film beaucoup plus susceptible d’être piraté, car ceux qui ne sont disponibles que dans les cinémas font plus que mendier lorsqu’il s’agit d’apparaître sur le réseau.

Les résurrections matricielles : tout ce que vous devez savoir

La description officielle offerte par Warner Bros. Pictures souligne que le film est une continuation de The Matrix (1999), dans lequel l’histoire « réunit Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes du film Neo et Trinity dans une extension de leur histoire. qui s’aventure dans la Matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action à une échelle épique, se déroulant dans un monde familier mais encore plus difficile où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit. «

D’un autre côté, hier, nous vous avons dit que son producteur James McTeigue et sa réalisatrice Lana Wachowski ont quelque chose de très clair : pour le moment, il n’y a aucun projet de nouvel opus.

The Matrix Resurrections a été créé le 22 décembre dans les salles de cinéma et fait également partie du catalogue HBO MAX aux États-Unis et en Amérique latine. En France, nous devrons encore attendre leur inclusion. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous souhaitez vous faire une idée de ce que vous allez trouver, n’hésitez pas à lire notre critique.

Origine | Bande dessinée