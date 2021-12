Le créateur de Vagrant Story travaille sur un script pour un jeu non annoncé

Parler de Yasumi Matsuno, c’est parler d’une légende de l’industrie du jeu vidéo. Son travail au début de Dragon Quest, Ogre Battle est loin ; presque autant que le rôle central qu’il a joué dans Final Fantasy Tactics (réalisateur et scénariste) et Vagrant Story (scénariste). Et du passé au futur : Matsuno, qui est également responsable de certaines histoires du populaire Final Fantasy XIV, travaille sur un nouveau jeu non annoncé qui arrivera dans le futur. Et la personne qui l’a confirmé doit en savoir quelque chose, car il ne s’agit ni plus ni moins que Hironobu Sakaguchi, le père de Final Fantasy.

Dans une interview avec 4Gamer (traduite par Siliconera), Sakaguchi a commenté que Matsuno est immergé dans un nouveau projet sous le rôle de scénariste. Il n’a révélé aucun détail sur le nom ou les aspects jouables, mais il a assuré qu’il était « anxieux » de voir le résultat.

Vagrant Story : un RPG culte inédit dans le genre

Le titre Square Enix occupe généralement les positions les plus élevées dans toutes les listes que les utilisateurs compilent avec l’intention de partager leurs jeux préférés. Un classique qui vient d’avoir 20 ans, qui a débarqué en avance sur son temps sur le plan technique, et qui a laissé sa marque grâce à son histoire fascinante (dans Netcost-Security, le jeu a obtenu une note de 10 sur 10). En juin dernier, nous lui avons consacré un rapport détaillé, dans lequel nous avons abordé chacune de ses clés. Vous pouvez le lire dans le lien suivant.

Vagrant Story a fait ses débuts en 2000 en exclusivité sur la première PlayStation. Il a ensuite reçu des versions numériques sur PSP et PS3. À ce jour, il n’est disponible sur aucune plate-forme actuelle.

Origine | 4 joueur ; via Siliconera