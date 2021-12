Le nouveau jeu de football UFL présente Lukaku et date son premier gameplay

UFL est le prochain jeu vidéo de football qui rejoindra le différend pour le trône que la FIFA et eFootball (PES) se sont partagés à ce jour. Il a été annoncé lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2021, et à ce jour, il n’a pratiquement pas partagé de nouvelles. Mais cela est sur le point de changer : le studio responsable du jeu, Strikerz, a confirmé que nous verrons son premier trailer de gameplay le 27 janvier.

De plus, il a réussi à susciter l’attente des fans de football virtuel en présentant le nouvel ambassadeur du projet : Romelu Lukaku, l’attaquant belge pour lequel Chelsea a déboursé environ 115 millions d’euros en août dernier. Ensuite, nous vous laissons le bref teaser (avec Unreal Engine) dans lequel vous pouvez voir le footballeur tirer un penalty.

Les tensions sont élevées alors que le Big Man s’intensifie, l’air calme et serein. Il prend de l’élan et…

Nous dévoilons fièrement Romelu Lukaku comme le prochain #UFL Ambassadeur. Bienvenue à bord, Big Rom ! Voici un premier aperçu de lui dans #fairtoplay action. Restez à l’écoute pour plus d’annonces énormes! pic.twitter.com/yNYUegVZcs – UFL (@UFLgame) 28 décembre 2021

UFL : tout ce que l’on sait

Bien que nous puissions dire « combien nous en savons peu », car il n’y a pas trop de détails partagés par l’étude à ce jour. Selon les responsables, le titre est en développement depuis environ 5 ans et son intention est de se lancer sous le modèle free-to-play. Nous aurons la possibilité de jouer seul, mais son principal attrait sera le jeu multijoueur compétitif. Le jeu est développé avec Unreal Engine (la version est inconnue) et aura un éditeur de joueur et d’équipe. Concernant les licences, on ne sait encore rien des ligues et des clubs qu’elle inclura, même s’il ne faut pas négliger l’activité que le compte officiel du projet entretient sur les réseaux sociaux, puisque les interactions avec les équipes professionnelles et les championnats officiels sont constantes.

UFL est confirmé pour PC et « les consoles principales », raison pour laquelle on suppose qu’il arrivera sur PlayStation et Xbox. Son premier gameplay sera diffusé le 27 janvier, et pour le moment il n’y a aucun détail concernant sa date de sortie possible.

Origine | UFL en Twitter