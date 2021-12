Zack Snyder montre la première image de Rebel Moon, son prochain film avec Netflix

Rebel Moon a partagé une image de la main de son réalisateur, Zack Snyder. Le cinéaste populaire révèle à quoi ressemble l’un des concepts artistiques qui gère la production, le premier qui transcende la lumière publique. On y voit des piliers avec des symboles qui cèdent la place à une multitude de figures inconnues.

Les soldats apparaissent en formation, cela ressemble donc à une armée qui sait ce qu’elle fait. Sont-ils humains ? Robots ? Extraterrestres? Leurs combinaisons émettent des flashs rouges qu’on ne sait pas ce qu’ils peuvent indiquer. Le premier, le protagoniste de l’image, montre une cape ondulant à ses côtés.

Tout ce que nous savons sur Rebel Moon

« Croquis de Rebel Moon… nous sommes en pleine vitesse vers la photographie dans quelques mois », révèle Snyder dans un post sur le réseau social Vero. Nous connaissons très peu de détails sur le long métrage. Nous savons qu’il mettra en vedette Sofia Boutella, une actrice avec une vaste expérience dans le monde du théâtre. Atomic Blonde, Hotel Artemis, Star Trek : Beyond et Kingsman : Secret Service sont quelques-unes de ses œuvres récentes.

De Screenrant, un portail populaire dans le monde du cinéma, recueille une brève description de ce à quoi nous pouvons nous attendre. « Rebel Moon raconte l’histoire d’une colonie pacifique au bord de la galaxie qui est menacée par les armées d’un tyran nommé Belisarius », expliquent-ils. « Désespérée de survivre, la colonie envoie une jeune femme au passé mystérieux à la recherche de guerriers des planètes voisines pour les aider à faire face. »

Réalisé par Snyder, le scénario sera complété par le travail de Kurt Johnstad. Dans des déclarations précédentes, il a assuré que le film était le résultat de lui-même « de plus en plus en tant que fan d’Akira Kurosawa et de Star Wars ». « Mon espoir est que cela devienne une propriété intellectuelle massive et un univers qui puisse être développé. » Après Army of the Dead, laissez les zombies faire le grand saut dans la galaxie.

Source : Screenrant