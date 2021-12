FUT FIFA 22 TOTW 15 avec Benzema, Lukaku et Laporte désormais disponible

FIFA 22 a partagé le numéro 15 de l’équipe de la semaine. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues licenciées du jeu. Les joueurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une ouverture de pack à durée limitée ou via le marché des transferts.

Équipe de la semaine 15 : faits marquants

Karim Benzema est le joueur le plus apprécié de l’équipe. Le Français célèbre sa performance au Real Madrid avec une hausse de valorisation : 91 en moyenne. En fait, il est le seul représentant de LaLiga Santander. Il est suivi de près par Lukaku, un autre attaquant qui le casse. Par contre on voit des cartes intéressantes, comme Laporte avec 87 points et Hakimi, avec 86.

Ensuite, nous vous laissons avec la liste complète des sélectionnés.

Équipe de départ

CP : Lafont, 84, Toulouse

RHP : Hakimi, 86 ans, Paris Saint-Germain

CT : Laporte, 87 ans, Manchester City

CAD : Dumfries, 84 ans, Inter Milan

Directeur général : Saka, 86 ans, Arsenal FC

MOC : Kessié, 86 ans, AC Milan

MC : Ward-Prowse, 84 ans, Southampton

MD : Visca, 84, Istanbul Basaksehir

SD : Benzema, 91 ans, Real Madrid

BU : Lukaku, 89 ans, Chelsea

Directeur : Bernardeschi, 84 ans, Piemonte Calcio

Suppléants et réservations

PT : Viviano, 79 ans

RS : Muñoz, 81 ans

CT : Brûler, 81 ans

MI : Kluivert, 81

MC : Kokçu, 81 ans

ED : Antoine, 82 ans

DC : diamètre, 81

CT : Nicolaisen, 75 ans

CAD : Thomas, 74 ans

MOC : Musona, 78 ans

MOC : Boumous, 78

DC : Loft, 72

Source: EA Sports