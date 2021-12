Ce sont les jeux PS Plus gratuits en janvier 2022 pour PS5 et PS4

PS Plus confirme les titres PS5 et PS4 qui seront ajoutés au catalogue au cours du mois de janvier 2022. Le premier tour de l’année arrive sans surprise, un autre mois. Les noms divulgués il y a quelques semaines à peine feront le saut vers l’abonnement à partir du 4 janvier.

Les élus sont Deep Rock : Galactic (PS5 et PS4), DiRT 5 (PS5 et PS4) et Persona 5 : Strikers (PS4). 2022 nous apporte un double ajout pour la nouvelle génération. Vous aurez jusqu’au 1er février pour les échanger. Une fois que vous l’aurez fait, ils resteront liés à votre profil pour toujours et vous pourrez y accéder lorsque vous serez inscrit sur PS Plus.

Ce sont les jeux PS Plus en janvier 2022

Deep Rock : Galactique

Ceux qui recherchent des alternatives coopératives ont de la chance : Deep Rock Galactic leur est dédié. Nous parlons d’un titre qui montre du muscle lorsque vous coordonnez des équipes de minage jusqu’à quatre joueurs. Vous devez creuser, progresser et combattre dans des grottes générées aléatoirement contre des hordes de monstres. Le plaisir est assuré.

DiRT 5

Codemasters continue de s’appuyer sur son côté plus arcade. DiRT 5 nous emmène à travers les pistes de la moitié de la planète se battant sur la boue, l’asphalte et même la glace. Vous participerez à plus de 70 itinéraires uniques dans des voitures de cylindrées variées, y compris les grands classiques du Rallycross.

Persona 5 : les attaquants

Le cinquième volet numéroté de la saga Persona laisse les tours pour se lancer sur l’ARPG. Vous mettrez à nouveau le masque des voleurs fantômes pendant que vous combattez des centaines d’ombres à travers les villes du Japon. Les fans de Joker, Makoto, Futaba et co auront une nouvelle portion de leurs personnages préférés.

PlayStation Plus Collection, le coffre des titres vedettes pour les joueurs PS5

Si vous êtes un abonné PS Plus sur PS5, vous devez vous rappeler que la promotion est toujours disponible. Vous y verrez un ensemble de 20 jeux vidéo importants du catalogue PS4. Tous sont rétrocompatibles avec la nouvelle console Sony ; certains même avec des FPS améliorés et des temps de chargement réduits.

Jeux inclus dans la collection PS Plus

Des studios PlayStation

Transmis par le sang

Jours passés

Détroit : devenez humain

God of War

Infâme deuxième fils

Cliquet et cliquetis

Le dernier gardien

The Last of Us remasterisé

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Jeux de tiers

Batman : le chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Chasseur de monstres : monde

Combat mortel X

Personne 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

Origine | Playstation