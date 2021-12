The Matrix Resurrections : son producteur explique qu’il n’y a pas de projet de suite

The Matrix Resurrections vient de sortir en salles, et comment pourrait-il en être autrement dans une saga de ces caractéristiques, les téléspectateurs se demandent déjà s’il est possible que nous voyions de nouveaux épisodes, qu’il s’agisse de suites ou de préquelles du dernier épisode. Eh bien, son producteur James McTeigue a confirmé qu’il n’était pas prévu de produire un cinquième chapitre. Il l’a fait à travers une interview dans Collider, collectée par le portail Screen Rush. La réalisatrice du film, Lana Wachowski non plus.

«Pour nous, en ce moment, c’est juste le film que vous avez vu. Nous n’avons pas de préquelle, aucune suite en tête et plus de trilogies. The Matrix Resurrections fonctionne parce que son histoire est vraiment ouverte à l’interprétation des téléspectateurs », explique McTeigue.

De quoi parle le nouveau film ?

L’histoire, selon le synopsis officiel de Warner Bros. Picures, « est une continuation de l’histoire qui se déroule dans le premier film Matrix (1999). Réunissez Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes du cinéma Neo et Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action à une échelle épique, se déroulant dans un monde familier mais encore plus difficile où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit. «

Matrix s’échappe du grand écran…

… Pour accéder à votre console ! Récemment, Epic Games a décidé de renforcer son nouveau moteur graphique lors des Game Awards 2021, en lançant par surprise The Awakening of the Matrix: An Unreal Engine 5. Il s’agit d’une démo jouable entièrement gratuite, disponible sur PS5 et Xbox Series. X | S. La experiencia interactiva, creada a base de miles de millones de polígonos hasta presentar un aspecto gráfico impresionante, cuenta con más de 17.000 vehículos en circulación, 7.000 edificios y hasta 35.000 peatones MetaHuman en la ciudad, que posee un tamaño superior al de Los Ángeles en la vie réelle.

De retour au cinéma, le film a fait sa première le 22 décembre et fait également partie du catalogue HBO MAX aux États-Unis et en Amérique latine. En France il faudra encore attendre

Origine | collisionneur ; via Screen Crush