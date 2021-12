Genshin Impact annonce de nouveaux événements dans les Alpes ; Tous les détails

Genshin Impact semble être le protagoniste d’un phénomène incombustible : le RPG d’action et monde ouvert de miHoYo est en constante évolution, il reçoit souvent des mises à jour chargées de contenu et cette fois, l’actualité se concentre sur un nouvel événement web pour The Alps, l’environnement réel dans laquelle une partie de la carte de Spinadragón est inspirée. L’un des principaux attraits des nouveaux événements est la possibilité de visiter Val Thorens, la plus haute station de ski d’Europe (France) ; Il a été recréé dans le jeu et les joueurs peuvent se regrouper pour obtenir différentes récompenses. Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant. De plus, dans le cadre de la célébration, le jeu organisera des tirages au sort sur ses canaux officiels à partir d’aujourd’hui.

Mise à jour 2.4 : date et actualités

Le titre lancera sa version 2.4 mercredi prochain, le 5 janvier. Parmi les nouveautés qu’il apporte, l’inclusion de deux nouveaux personnages se démarque : Shenhe (5 étoiles) et Yun Jin (4 étoiles). Selon le synopsis officiel, la mise à jour révélera « Enkanomiya, les restes d’une nation sous-marine scellée sous Inazuma depuis des milliers d’années ». C’est une immense île flottant sous l’océan, sur laquelle l’ancienne civilisation a créé le soleil artificiel Dainichi Mikoshi.

Genshin Impact : Guide complet

Le jeu à succès miHoYo compte des millions de joueurs actifs et évolue constamment. Comme nous savons qu’il n’est pas toujours facile de saisir ce type de proposition à partir de zéro, chez Netcost-Security, nous vous proposons notre guide complet avec des conseils pour les débutants, comment obtenir du matériel, des personnages, des armes, des stratégies et bien plus encore.

Genshin Impact est disponible gratuitement (contient des achats intégrés) sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch et appareils Android et iOS.

Origine | miHoYo (communiqué de presse)