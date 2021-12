Sakurai (Super Smash Bros. Ultimate) choisit le jeu qui l’a le plus marqué en 2021

Le 2021 toujours présent est sur le point de se terminer, et tant les utilisateurs que l’industrie elle-même profitent de ses dernières heures pour évaluer tout ce que cette année intense a donné en termes de jeux vidéo. A cette occasion, grâce à la traduction du portail Siliconera, nous avons pu rencontrer les coups de coeur de Masahiro Sakurai, le célèbre créateur de sagas telles que Super Smash Bros et Kirby, entre autres. Plus précisément, il y a deux aspects sur lesquels le créateur japonais s’est exprimé : le jeu qui l’a le plus marqué et la personnalité de l’industrie qu’il admire le plus.

Le jeu choisi ? Inscryption, le surprenant indie d’horreur et de cartes qui compte de plus en plus d’adeptes chaque jour. Côté créatif, Sakurai n’a pas hésité à mettre en avant la figure de Hidetaka Miyazaki, le créateur de Dark Souls et du futur Elden Ring. Il l’a fait en revendiquant justement l’influence que les Japonais continuent d’exercer sur une partie de l’industrie, ainsi que la qualité de ses œuvres.

Inscryption : un mélange exotique

Le titre de Daniel Mullins Games est devenu l’une des grandes surprises de 2021. Tant de la part des utilisateurs que de la presse, la proposition excentrique d’horreur, de cartes et de puzzles a recueilli des critiques très positives. Dans notre analyse (9 sur 10), nous avons été frappés par « l’excellent mélange des genres, la bande-son et les multiples combinaisons et possibilités », entre autres aspects. Nos conclusions étaient les suivantes : « Inscryption est bien plus qu’un jeu de cartes avec une base roguelike et des touches de puzzle dans une salle d’évasion. Il nous surprendra du début à la fin, avec de multiples rebondissements de gameplay et de script tout au long de ses 18 à 20 heures de gameplay total. «

Inscryption est disponible exclusivement pour PC (Steam)

Origine | 4 joueur ; via Siliconera