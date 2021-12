Final Fantasy XVI est le jeu le plus attendu des joueurs japonais ; Liste complète

2021 tire à sa fin de ses dernières heures, il n’est donc pas étonnant que nous profitions de ces moments pour prendre le relai et valoriser tout ce que cette année nous a laissé en matière de jeux vidéo. Le magazine Famitsu a fait de même à travers ses enquêtes classiques, dans lesquelles les utilisateurs japonais montrent leurs goûts en répertoriant à la fois leurs titres préférés et les plus attendus. Et dans ce cas, le jeu le plus désiré pour l’avenir est Final Fantasy XVI, le prochain volet principal de l’une des sagas les plus populaires au Japon. Il est suivi de Bayonetta 3 et de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ensuite, nous vous laissons la liste complète.

Final Fantasy XVI

Baïonnette 3

Zelda : Breath of the Wild 2 (nom de travail)

Splatoon 3

Dragon Quest X hors ligne

Pokémon Légendes : Arceus

Gran Turismo 7

Ushiro

Stratégie triangulaire

Pragmata

Kirby et les terres oubliées

Atelier Sophie 2

Anonyme : Code

Ancien anneau

Dynasty Warriors 9 Empires

Star Ocean : la force divine

Guerriers Touken Ranbu

Chocobo GP

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Metal Max : Far West

Relais

Le roi des combattants XV

Horizon interdit à l’ouest

Final Fantasy XVI : COVID-19 a affecté le développement

Hier, nous vous avons dit que le projet avait subi les effets des coronarivos et Square Enix, par le biais d’un communiqué, a confirmé que nous ne connaîtrons pas de nouveaux détails sur le titre avant le printemps 2022. Bien sûr, le développement est dans une phase avancée ; Naoki Yoshida (producteur principal) a lui-même remonté le moral de la communauté en déclarant que les seules tâches à venir sont d’améliorer les graphismes, de peaufiner les mécanismes de combat et de mettre la touche finale aux cinématiques du jeu.

Final Fantasy XVI n’a pas de date de sortie et nous ne saurons rien d’autre avant l’année prochaine. Pour le moment, le titre n’est confirmé que pour PS5.

Origine | Famitsu ; via Nintendo Tout