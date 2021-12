Après le succès de Persona 5 – et sa version Royal – et la récente sortie de Shin Megami Tensei V sur Nintendo Switch, Atlus n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. Sans aller plus loin, c’est Shinjiro Takada, visible patron de l’entreprise japonaise, qui a défini l’année 2022 imminente comme « un défi », partant de sa volonté de « lancer un jeu vidéo qui devienne un pilier » pour l’étude. Il l’a fait dans une interview avec EDGE, dans laquelle il assure qu’ils travaillent déjà pour que ce projet se termine par quelque chose « d’intéressant pour les fans »

2022, l’anniversaire de Persona

L’ancienne franchise Atlus, qui dépasse déjà les 15 millions de jeux vendus au total, n’a ni plus ni moins de 25 ans, et la société japonaise a déjà clairement fait savoir qu’elle voulait la célébrer en grand : le calendrier des activités se dérouleront jusqu’en septembre 2022, nous avons donc plusieurs mois devant nous au cours desquels nous verrons des « annonces passionnantes ». L’ancien compositeur de la saga Shoji Meguro a expliqué que la décision d’instaurer une année complète de vacances était due à l’existence de plusieurs projets à annoncer.

Shin Megami Tensei V, le dernier né d’Atlus

Le titre a fait ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch en novembre dernier. Plus de 7 ans s’étaient écoulés depuis le quatrième opus, l’attente parmi ses followers était maximale et le titre semble avoir répondu aux attentes générées. Dans notre revue (9 sur 10), nous avons dit qu’« un JRPG difficile, avec un système de combat précis qui vous intéresse du début à la fin et un cadre unique qui ne ressemble à aucun autre jeu. Si vous voulez entrer dans l’univers Megaten, c’est une excellente passerelle ». Vous pouvez vérifier tout ce qu’il propose dans le lien suivant.

