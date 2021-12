GameCube : c’est la commande qui a annulé sa campagne après avoir récolté près de 1,7 million

GameCube est une console qui a surpris tout le monde par son apparence, et sa manette est l’une des plus populaires. Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer le rythme auquel la campagne KickStarter s’est développée pour The Panda Controller, une manette compatible avec PC, Nintendo Switch, Wii U, GameCube et Wii. L’objectif objectif était de 88 828 euros, et la collecte finale n’a été ni plus ni moins de 1 681 626 euros. Cependant, le créateur de la commande a annoncé que le projet avait été annulé en raison des nombreux problèmes que traverse son principal fabricant.

Bien qu’il ait l’air presque identique au contrôleur GameCube d’origine, le périphérique prometteur possède des déclencheurs personnalisables, des boutons supplémentaires, un corps interchangeable et un port de chargement USB-C, entre autres éléments conformes aux périphériques actuels. Le prix allait être d’environ 80 euros.

COVID-19, coupures de courant et attente des clients

« Et mon argent ? » C’est l’une des questions les plus fréquentes des utilisateurs qui décident de soutenir ce type de projet. Et les responsables de The Panda Controller assurent que c’est précisément cette question qui les a amenés à prendre la décision : « Notre principal partenaire de fabrication en Chine est affecté à la fois par une série de pannes électriques continues, ainsi que par la pénurie causée par COVID. -19. Ainsi, après avoir mis beaucoup de temps à l’évaluer, nous pensons que conserver votre argent pendant une période inconnue n’est pas la bonne chose à faire. Nous annulerons la campagne et rembourserons intégralement l’argent. »

A la recherche de solutions

L’équipe de développement ne voulait pas seulement montrer son appréciation pour le soutien reçu ; Il a également assuré qu’ils chercheraient désormais des « investisseurs externes » qui leur permettront « de poursuivre le projet en interne ».

