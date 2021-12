Elden Ring: Miyazaki explique pourquoi il n’y aura pas d’anneaux dans l’équipe

Elden Ring est, sans aucun doute, l’une des premières sorties de poids que nous connaîtrons en 2022 : son arrivée est prévue pour le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. beaucoup d’inconnues parmi les fans des titres From Software, et l’une d’entre elles est pourquoi nous ne pourrons pas nous équiper de bagues, chose très caractéristique de la franchise Dark Souls. Le principal responsable du projet, Hidetaka Miyazaki, a partagé quelques détails dans le magazine EDGE, où il explique les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision.

Les bagues sont très importantes … dans l’histoire

Le nom du jeu indique clairement que ces éléments ont un rôle important, mais pas de la manière que de nombreux utilisateurs l’avaient pensé. Miyazaki explique la décision en confirmant qu’il s’agit justement d’objets très pertinents pour l’histoire : « et, nous utilisions les anneaux comme équipement dans les jeux précédents. Ils existent aussi ici, mais ce sont des éléments uniques, liés à l’histoire et à certains événements liés aux personnages », explique-t-il.

Les objets que nous devrons nous équiper dans Elden Ring seront les talismans, qui remplaceront essentiellement les anneaux (dans Dark Souls, les talismans sont utilisés comme une arme pour lancer des miracles) dans leur fonction de nous fournir différents avantages et effets face aux combats. Selon les Japonais, ces éléments ont permis au studio de proposer une plus grande variété de designs.

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. En novembre dernier, nous avons eu l’occasion de jouer à la version bêta du jeu, et dans le lien suivant, vous pouvez découvrir ce que nous pensée.

