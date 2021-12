Voici Blood Quantum, l’un des films de zombies à ne pas manquer

Blood Quantum est l’une des productions indépendantes les plus discutées ces dernières années. Jeff Barnaby a apporté au monde une critique de la colonisation à travers le regard du genre zombie. Pour Collider, l’un des portails cinématographiques les plus populaires de la planète, il s’agit « d’un classique culte » publié en 2019 (2020 en Espagne). Vous pouvez voir sa bande-annonce en tête de cette news.

Qu’est-ce que le Quantum du sang ?

“El término ‘blood quantum’ se refiere a un sistema de colonial de medición de sangre que se utiliza para determina la condición de indígena de un individuo, y es criticado por ser una herramienta de control y exterminación de personas indígenas”, revela su descripción officiel. « Alors que les citoyens des villes environnantes fuient vers la réserve ‘Mi’gmaq’ à la recherche d’un refuge contre l’épidémie, la communauté doit se demander s’il faut laisser entrer des étrangers et donc risquer non seulement l’extinction de leur tribu mais de l’humanité ».

Le film, comme nous l’avons dit, est réalisé par Jeff Barnaby, qui s’occupe également de l’écriture du scénario. Michael Greyeyes tient le rôle titre (Traylor), suivi d’autres visages comme Elle-Máijá Tailfeathers (Joss), Forrest Goodluck (Joseph), Kiowa Gordon (Lysol), Olivia Scriven (Charlie), Stonehorse Lone Goeman (Gisigu), Brandon Oakes (Bumper), William Belleau (Shooker), Devery Jacobs (James), Gary Farmer (Moon), Kent McQuaid (Shamu), Natalie Liconti (Lilith) et Felicia Shulman (Doris), entre autres.

Actuellement, aucun des principaux services de streaming en Espagne n’a Blood Quantum dans son catalogue. Dans notre pays, il n’a pas non plus été publié en format physique. Il faut aller en Allemagne ou aux Etats-Unis pour voir quelques éditions en Blu-Ray, qui sont disponibles via Amazon Espagne.

En parlant des États-Unis, on y trouve une multitude de façons d’y jouer. Amazon, Vudu, Google Play, YouTube et Apple TV le proposent en format numérique à la location et à l’achat à partir de 2,99 $. Prime Video et AMC le proposent dans leurs catalogues de streaming.

