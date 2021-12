Le classique Gothic 2 reçoit le meilleur mod de 2021 ; Liste complète

ModDB a déjà établi son classement annuel habituel. La plateforme de mods, l’une des plus populaires avec Nexus, célèbre 2021 avec les 10 meilleures créations des 12 derniers mois. L’ordre a été établi sur la base du vote des utilisateurs sur le même site Web.

Gothic 2 reçoit le mod de l’année

Le RPG classique a eu l’honneur de recevoir le mod de l’année selon la plateforme. Les Chroniques de Myrtana emmènent le jeu dans une reconversion totale et gratuite de l’édition Gold de celui-ci. « Il offre un tout nouveau monde ouvert, un système de compétences amélioré, des mécanismes de jeu et une histoire complexe », révèlent-ils sur le Web. De plus, sa publication a été faite ce même mois de décembre.

« C’est un excellent mod qui, dans cet état, va au-delà même du terme » conversion complète « . Il n’est pas surprenant que ses fans, qui l’attendaient depuis des années, lui aient permis de revendiquer sa place dans le ModDB Hall of Fame », concluent-ils.

Dans ce lien, vous pourrez connaître les exigences pour le télécharger.

Les meilleurs mods de 2021

10. Cendres 2063 – Doom 2

9. The End of Days – Command and Conquer: Generals Zero Hour

8. Extension multijoueur X-Ray – Stalker: Call of Pripyat

7. Patch non officiel VTMB – Vampire: The Masquerade Bloodlines

6. Intervalle sombre – Half Life 2

5. Rise of the East – Comand and Conquer: Yuri’s Revenge

4. Signal perdu – Demi-vie

3. Comand and Conquer : Generals Evolution – C&C : Alerte Rouge

2. Black Mesa : Blue Shift – Black Mesa

1. Les Chroniques de Myrtana – Gothique 2 : La Nuit du Corbeau

Mentions spéciales

Oméga mental

Anomalie du harceleur

Mod d’unification – Dawn of War: SoulStorm

Total War : L’Ascension du Mordor

Empire en guerre étendu : Chute de la République

Essence de tibérium

Star Wars Battlefront 2 Remasterisé

Demi-vie : MMOD

Source : ModDB