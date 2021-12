Les jeux les plus parlés sur les réseaux, recherchés sur Google et couverts par la presse de 2021

Nous continuons avec les listes, les annuaires et les critiques de 2021. Cette fois, c’est au tour de l’un des plus curieux, celui de ces titres dont nous avons le plus parlé ces derniers mois. Un rapport passionnant de la Game Industry a révélé les jeux les plus commentés sur les réseaux sociaux en 2021, ceux qui ont fait le plus d’actualités dans la presse et les plus recherchés sur Google. Un document dont sont extraites bon nombre de curiosités, comme le fait que si les contenus Fortnite sont les plus consommés (d’où une telle couverture), ce ne sont pas ceux dont on parle le plus. Le contraire de Final Fantasy XIV, dont l’impact sur les réseaux est notoire malgré le peu de visibilité du titre dans les médias numériques. Sans oublier le jeu le plus recherché de l’année, Popcat, dont vous ne pourrez sans doute pas éviter d’augmenter les statistiques en voulant savoir de quoi il s’agit.

Bel exemple des attentes placées à son égard, Elden Ring est le seul des réseaux les plus commentés à ne pas encore sortir (il faudra attendre le 25 février pour cela). Il est également curieux que, bien qu’ayant publié 40 % de nouvelles sur Cyberpunk 2077 en moins que l’année dernière, c’est le deuxième jeu dont la presse a le plus parlé. Quant aux entreprises, la plupart d’entre elles ont baissé leur nombre, moins Activision Blizzard, qui les a augmentés de 120% en raison des gros titres et de la couverture de l’affaire Bobby Kotick. Le PDG du géant nord-américain a été accusé de mauvais traitements et de harcèlement envers les femmes et plus de 1 300 employés de la firme ont demandé une démission qui n’en finit pas d’arriver. Et comme la chose fait polémique, l’autre qui a le plus grossi a été Konami en raison de la catastrophe de l’eFootball 2022. On vous laisse avec les différentes listes :

Les jeux vidéo les plus recherchés sur Google en 2021

Popcat FIFA 22 Champ de bataille 2042 Monster Hunter Rise Village maléfique résident Genshin Impact Call of Duty : l’Avant-garde Loin de pleurer 6 Madden NFL 22 Terreur Metroid

Les jeux vidéo les plus commentés sur Twitter en 2021

Genshin Impact Final Fantasy XIV Légendes Apex Monster Hunter Rise Ancien anneau Ghost of Tsushima Terreur Metroid Équipement coupable : s’efforcer Halo Infinite Pokémon Diamant Brillant et Perle chatoyante

Les jeux vidéo qui ont fait le plus d’actualités en 2021

Fortnite (19,81% de moins que l’année dernière) Cyberpunk 2077 (39,35% de moins que l’an dernier) Resident Evil Village (nouveau) Halo Infinite (79,49 % de plus que l’an dernier) Minecraft (29,52% de moins que l’an dernier) Champ de bataille 2042 (nouveau) League of Legends (13,23 % de moins que l’an dernier) Monster Hunter (56,97 % de plus que l’an dernier) Genshin Impact (125,16% de plus que l’an dernier) PUBG (5,79 % de plus que l’an dernier) Apex Legends (10,84 % de plus que l’an dernier) The Last of Us : Part 2 (59,79 % de moins que l’année dernière) New World (nouveau) Call of Duty : Warzone (21,63 % de moins que l’an dernier) Far Cry 6 (nouveau)

Les sociétés de jeux vidéo qui ont écrit le plus d’actualités en 2021