Le meilleur de 2021 selon Steam : ce sont les jeux les plus joués et vendus de l’année

Un an de plus, Valve a été encouragé à revoir le meilleur de 2021 et l’a fait sur la base des données Steam du revenu brut et des joueurs simultanés. L’entreprise a ainsi établi plusieurs classements dont on peut tirer bon nombre de réflexions. L’une est la vitesse à laquelle les modes passent, puisqu’il n’y a aucune trace dans les différentes listes de jeux comme Among Us ou Fall Guys, les plus vendus et les plus joués de l’année dernière. Ce 2021, le remplaçant des deux pourrait être Rust, à la fièvre duquel Egoland a sûrement contribué, le serveur avec les streamers les plus célèbres de la scène espagnole. Dans la position opposée nous avons GTA V, DOTA 2 et Counter Strike : Global Offensive, qui ajoutent six apparitions consécutives (six !) dans ce type de tableaux. Ne doutez jamais de Rockstar ou de la scène compétitive. La même chose avec Rainbow Six: Siege et PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), qui sont une étape en dessous et n’ont que cinq ans sur la crête de la vague. Soulignons également le rôle de Cyberpunk 2077, qui malgré les polémiques est parmi les plus joués de l’année.

Si nous ne parlons que des nouvelles versions, le plus gros succès est Naraka : Bladepoint, une bataille royale pouvant accueillir jusqu’à 60 joueurs dans le Japon féodal. Cela ne vous semble peut-être pas familier, mais c’est le jeu avec le revenu brut le plus élevé sur Steam en 2021. On trouverait assez loin derrière Valheim, New World et Battlefield 2042. Curieusement, la plupart de ces noms (tous sauf le titre DICE) sont exclusif au PC. Si l’on recherche le multiplateforme, l’acceptation positive des jeux Microsoft à leur arrivée sur PC ressort, une philosophie qui a commencé il y a quelques années. Halo Infinite et Forza Horizon 5 sont parmi les plus réussis de l’année malgré leur sortie tardive et ils sont rejoints par Age of Empires IV. Ce fut une grande année pour l’entreprise de Redmond. Quant à la liste des jeux de réalité virtuelle, Half-Life : Alyx et Beat Saber restent en lice accompagnés d’un bon nombre de bijoux incontournables en VR parmi lesquels, malheureusement, on ne compte pas beaucoup de nouveautés. 2022 mettra-t-il fin à la sécheresse des appareils ?

Maintenant, nous vous laissons avec les classements afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions :

Les jeux Steam les plus vendus en 2021

Il est mesuré en fonction de votre revenu brut.

Naraka : La pointe de la lame Rainbow six siège Counter Strike : Offensive mondiale Destin 2 Légendes Apex Valheim Mort à la lumière du jour DOTA 2 Nouveau monde PUBG Grand Theft Auto V Champ de bataille 2042

Les jeux les plus joués sur Steam en 2021

Basé sur le nombre de joueurs simultanés.

Rouiller Légendes Apex Valheim Counter Strike : Offensive mondiale Halo Infinite Grand Theft Auto V Nouveau monde DOTA 2 Cyberpunk 2077 PUBG

Les meilleures sorties de 2021

Ceux qui ont daté cette année et ont eu plus de revenus bruts.

Naraka : La pointe de la lame Champ de bataille 2042 Resident Evil 8 Halo Infinite Farming Simulator 22 Age of Empires IV Returnal 4 Sang Valheim Cavaliers Nouveau monde Forza Horizon 5 Mass Effect : Édition Légendaire

Les meilleurs jeux VR sur Steam de 2021

Les exclusivités de réalité virtuelle avec le revenu brut le plus élevé.

Ossature The Walking Dead : Saints et pécheurs Pavlov VR Demi-vie : Alyx Soleil de l’Arizona Dans le Raidus VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Lame et sorcellerie VR super chaud VR Kanojo Hot-dogs, fers à cheval et grenades à main Battre le sabre

Les meilleurs jeux en accès anticipé en 2021

Ceux qui sont sortis de l’accès anticipé cette année, classés par revenu brut.