10 extensions et DLC à partir de 2022 à ne pas manquer

Parler de contenu téléchargeable génère toujours des soupçons et c’est normal après des années de polémique et des dizaines de cas dans lesquels nous avons essayé de vendre du nougat au prix du caviar, ou dans lesquels l’existence de DLC a obligé à couper le contenu de base. Cependant, il n’en est pas moins vrai qu’il existe également de nombreux exemples de merveilleux contenus supplémentaires que nous prendrons pour oublier. Il est là lorsque nous accordons le statut d’extension au DLC, comme décoration dans notre vocabulaire. Et bien que seul le temps dira s’il s’agit d’une chose ou d’une autre, la vérité est que 2022 regorge de mises à jour pour certains de nos jeux préférés et la plupart d’entre eux sont superbes. Passons en revue rapidement les 10 meilleures extensions et DLC de 2022.

Cellules mortes : la reine et la mer

6 janvier 2022 / 4,99 euros

Le premier de tous arrivera bientôt, presque comme s’il s’agissait d’un cadeau des rois. Il met en vedette Dead Cells, l’un des meilleurs jeux indépendants, metroidvania et roguelike de ces dernières années. Ou que diable, de l’histoire. Après The Bad Seed et Fatal Falls, le titre clôturera sa « trilogie DLC » avec The Queen and the Sea. Il s’agit d’une nouvelle extension payante qui coûtera 4,99 euros et ajoutera, entre autres, une nouvelle fin au jeu. , deux nouveaux biomes (Infested Shipwreck et The Lighthouse), ainsi que plus d’armes, d’ennemis et d’animaux de compagnie. Même ainsi, même la reine et la mer ne mettra pas fin à Dead Cells, car ses créateurs ont confirmé qu’il continuerait à recevoir d’autres mises à jour entièrement gratuites tout au long de 2022, comme le récent Tout le monde est ici, dans lequel il fait un croisement avec Hollow Knight, Blasphemous et Guacamelee.

Crusader Kings 3: Cour Royale

8 février 2022 / 29,99 euros

Dans notre analyse du jeu original, en 2020, nous étions très clairs : « Crusader Kings III est une nouvelle référence pour le genre de stratégie. » Le titre Paradox était génial pour nous (pour l’échantillon 9 qui a été pris), même s’il nous manque quelques éléments. Des détails tels que le peu d’attention et la présence d’aspects économiques et commerciaux, le manque d’innovation en matière militaire et la superficialité de ses questions religieuses et civiles l’ont empêché d’en faire encore plus attention. Eh bien, Royal Court vient corriger tout ça. L’extension, qui arrivera en février au prix de 29,99 euros, ajoutera, entre autres, un nouveau système de duel, une salle du trône fascinante pleine de nouvelles mécaniques, la possibilité de dépenser et d’avoir de l’or, ainsi qu’un important mise à jour dans l’aspect culturel qui permettra une enquête plus approfondie sur les différentes valeurs, traditions et piliers de la population. Peut-on demander plus ? C’est une étape indispensable pour les fans du genre et de la saga.

Destin 2 : la reine sorcière

22 février 2022 / 39,99 euros

Un an et demi s’est écoulé depuis Beyond Light, donc les fans de Destiny 2 ont soif de nouvelles importantes et c’est précisément ce à quoi on peut s’attendre de The Witcher Queen, la nouvelle extension du jeu de Bungie. Ce sera le coup d’envoi de la dernière ligne droite du titre, qui sera couronné par deux autres DLC : Eclipse en 2023 et The Final Shape en 2024. Après eux, ce premier arc narratif de la franchise sera clôturé, qui a commencé en 2014 avec le premier Destiny, et le développeur tiendra sa promesse d’un « un jeu pour les dix prochaines années ». Quelques nouvelles années très émouvantes à venir dans l’univers des Gardiens. La reine des sorcières semble être le moment idéal pour se réengager. Comme toujours, il apportera une nouvelle campagne et des heures et des heures de jeu avec de nouvelles classes, armes, ennemis, défis et un système d’artisanat sans précédent. Il sortira le 22 février au prix de 39,99 euros.

Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök

10 mars 2022 / 39,99 euros

Comme Assassin’s Creed Infinity dure depuis longtemps et que Valhalla a été si bien accueilli, Ubisoft a décidé de prolonger la durée de vie du jeu plus longtemps que d’habitude. Après un an d’extensions et de nouvelles fonctionnalités comme le reste des Assassins (ne manquez pas le récent croisement entre Eivor et Kassandra), Valhalla entrera en territoire inconnu et sera le premier à avoir une année 2, avec l’extension Dawn of Ragnarök . . . Celui-ci arrivera le 10 mars au prix de 39,99 euros. Coûteux? Selon la façon dont vous le regardez, car Ubisoft définit le DLC comme « l’extension la plus ambitieuse de l’histoire de la saga ». Il disposera de plus de 35 heures de jeu et se concentrera sur la mythologie nordique. Ses aventures et mésaventures nous permettront de parcourir les royaumes fantastiques d’Asgard, Jotunheim et Svartalheim, rencontrant toutes sortes de dieux et combattant avec des créatures jamais vues auparavant. Et la meilleure chose est que pour les vaincre, nous aurons de nouveaux pouvoirs, tels que la possibilité de devenir un corbeau et d’effectuer des assassinats aériens en tant que tels, un arc spécial qui accorde la téléportation et la capacité de ressusciter les ennemis. Ça ne pouvait pas mieux paraître :

Bugsnax : L’île de BIGsnax

Début 2022 / Gratuit

C’était l’un des premiers cadeaux pour les abonnés PlayStation Plus avec une PS5 et, à la surprise de beaucoup, Bugsnax a gagné une place dans nos cœurs avec sa proposition simple et sympathique, avec un certain arôme de Pokémon. C’est pourquoi nous serons ravis de revenir dans le jeu avec L’île de BIGsnax, une extension entièrement gratuite qui nous emmènera dans un nouveau biome, ajoutera une douzaine de bugsnax et plus de 100 défis et 30 missions dans lesquelles connaître le fond des personnages originaux. Il ajoutera également un mode d’édition pour installer notre propre maison sur l’île et la décorer à notre guise avec plus de 200 objets. Comme si transformer notre corps en légume ne suffisait pas !

Top Gun de Microsoft Flight Simulator

27 mai 2022 / Prix inconnu

Le mythique Top Gun, le film mettant en vedette Tom Cruise et Kelly McGillis, allait avoir une suite en salles ce même 2021 appelé Top Gun: Maverick et se déroulera 35 ans après l’histoire originale. Cependant, le coronavirus et la situation très délicate des salles de cinéma ont contraint à ajuster le calendrier et à reporter sa première. Parallèlement à son retard est venu celui de cette extension, Microsoft Flight Simulator Top Gun, car il sera étroitement lié au film. En fait, c’est la seule chose que nous savons sur ce DLC, qui aura un lien important avec le film. Mais après ce qu’Asobo Studio a réalisé avec le jeu lui-même, nous n’avons pas besoin de plus pour leur faire confiance. Nous nous mettons entre vos mains et visons cette mise à jour comme le parfait prétexte pour se perdre dans le spectacle technique du développeur.

La grande mise à jour pour l’eFootball 2022

Printemps 2022 / Gratuit

Pire que de rester avec un homme de moins à la 10e minute du match. Konami a tout mal tourné avec eFootball 2022, le premier volet de la saga Pro Evolution Soccer après le changement de nom et le passage à un modèle commercial gratuit (gratuit, mais avec des microtransactions). Le jeu regorgeait de bugs qui ont donné lieu à des dizaines de mèmes et de railleries sur Internet qui ont longtemps tourmenté la marque. Malgré tout, l’entreprise japonaise ne jette pas l’éponge et prépare une belle mise à jour qui rajoutera tout le contenu manquant et corrigera (ou du moins c’est ce qu’elle promet) les innombrables problèmes de la version de sortie. Il était prévu pour novembre de cette année, mais la tâche était d’une telle ampleur que Konami a fini par la reporter au printemps 2022, mais pas avant de s’excuser encore et encore pour ce qui s’est passé. Techniquement pas une extension mais une mise à jour gratuite, mais admettons le poulpe comme animal de compagnie. Nous voulons vraiment voir ce que l’eFootball finit par être et plus encore après des histoires de rédemption comme No Man’s Sky ou Final Fantasy XIV.

Cuphead le dernier plat délicieux

30 juin 2022 / Prix inconnu

Nous attendions Cuphead : The Delicious Last Course depuis plus de trois ans et si besoin nous attendrions encore trois autres (même s’il vaut mieux ne pas donner d’idées…). Justement, l’attente a montré le manque d’alternatives au jeu du Studio MDHR. Rares sont les titres qui osent offrir ce précieux hommage vivant à l’animation des années trente et aux rush-boss. Cette extension sera enfin mise en vente le 30 juin, mettra en vedette « des boss encore plus imaginatifs » et ajoutera un nouveau personnage jouable, Mr Chalice. Partenaire de Cuphead et Mugman (et protagoniste du premier trailer du jeu, du lointain E3 2018), M. Chalice aura son propre gameplay et a à sa disposition un double saut spécial que nous pouvons utiliser pour relever les défis du aventure originale. L’extension ajoutera une nouvelle île à la carte Inkwell dans laquelle on retrouvera, selon ses développeurs, les boss « les plus extravagants et monstrueux » de tout le jeu et de nouvelles armes, objets et mini-jeux.

Monster Hunter Rise Sunbreak

Monster Hunter Rise n’est pas seulement un excellent jeu, mais aussi l’un des plus réussis de la série. Concrètement, il s’agit de la troisième livraison la plus vendue avec plus de 7,3 millions d’unités mises sur le marché. Il n’est donc pas surprenant que Capcom et Nintendo aient voulu pérenniser la chasse et c’est ce que fera Sunbreak quand il s’agira de nous à l’été 2022. Cette extension se veut à Monster Hunter Rise de la même manière qu’Iceborne à Monster Hunter World, qui C’est déjà un gage de votre ambition et de la quantité de contenu. Le DLC donnera accès à de nouvelles histoires, scénarios, missions et monstres, ainsi qu’à des mécanismes supplémentaires avec lesquels enrichir (encore plus) le gameplay et le reste du contenu.

DLC pour les grands noms de 2021

Il y a un dernier quota en tant que méli-mélo pour les jeux qui ont promis des DLC pour la nouvelle année, mais sur lesquels nous n’avons toujours pas trop de détails. C’est le cas de Resident Evil 8, que l’on suivra de très près après les enregistrements remarquables de RE7, ou encore le cas de l’un des meilleurs jeux de l’année, Forza Horizon 5, dont la saga renouvelle habituellement le contenu l’été après son lancement. Mais on trouve aussi ici du contenu téléchargeable pour GhostRunner (Project Hel est le nom de sa première extension et débarquera en janvier) ou Resident Evil 4 VR (qui intégrera le mode Mercenaries en 2022). Mais si deux noms ressortent dans cette section, même s’il ne s’agit pas d’extensions, ce sont Cyberpunk 2077 et The Witcher 3. Après une année difficile pour CD Projekt RED, le développeur polonais espère se racheter avec la prochaine génération de mise à jour des deux jeux. . Une configuration tant attendue qui nous permettrait d’oublier les bugs du premier et de profiter du reste de ses excellentes sections. Et quant au deuxième… eh bien, vous savez, il n’y a jamais assez de Geralt.