Le Doom Slayer et d’autres personnages Xbox et Bethesda arrivent sur Fortnite selon un initié

Dernièrement, les collaborations de toutes sortes dans Fortnite Battle Royale sont une constante, avec des personnages Xbox comme le Master Chief de la saga Halo et Marcus Fénix de Gears of War venant à ce jeu en tant que skins. Selon un initié, ils ne seront pas les seuls personnages de l’entreprise à arriver sur Fortnite ; le Doom Slayer de la saga DOOM et d’autres personnages d’autres sagas Microsoft et Bethesda arrivent bientôt. Nous vous disons tout ce que nous savons à ce sujet, mais pas avant de vous rappeler que nous sommes actuellement dans la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3.

Fortnite : le Doom Slayer et d’autres personnages Xbox et Bethesda arriveront sous forme de skins, selon un initié

La chaîne YouTube XboxEra est dédiée à la création de contenu lié à la Xbox. Lors d’une émission en direct le 26/12/2021, son propriétaire, Nick, a participé à une conversation avec le célèbre initié Jeff Grubb. Vers la minute 57, on parle de l’arrivée future de plus de personnages Xbox et Bethesda sur Fortnite, y compris le Doom Slayer, le protagoniste de la saga DOOM.

« Les personnages de Gears et du Master Chief sont là (dans Fortnite), et on m’a dit que Microsoft voulait mettre plus de personnages de Microsoft et Bethesda dans Fortnite. » Il continue avec « (mes sources) m’ont dit que DOOM arrive sur Fortnite. The Doom Slayer. » « Nous ne savons pas quand il arrivera, surtout avec les délais de Fortnite. » Pour donner de la crédibilité à ses informations, il a ajouté « nous avons entendu des rumeurs sur Naruto je pense en mai 2021, et cela est arrivé au jeu six mois plus tard », faisant référence à la collaboration de Fortnite et Naruto Shippuden.

Xbox Era est un site spécialisé dans l’actualité Xbox. Sur leur chaîne YouTube, ils mettent en ligne des contenus variés, comme le podcast à partir duquel nous extrayons ces informations. Ils ont une bonne réputation, à laquelle il faut ajouter la présence de Jeff Grubb, qui a aussi une très bonne réputation en ce qui concerne les rumeurs, les fuites et les informations de ce type. En bref : nous considérons que cette information est suffisamment bonne compte tenu de qui la diffuse pour lui donner une validité.

Le rachat de Zenimax (et donc de Bethesda) par Microsoft/Xbox est devenu officiel fin 2020

L’achat de Bethesda par Microsoft / Xbox a été officiellement confirmé le 21 septembre 2020. Microsoft a racheté Zenimax Media, la société mère de Bethesda. De cette façon, des sagas aussi populaires que DOOM, Wolfenstein, The Elder Scrolls ou Dishonored sont devenues une partie du portefeuille Xbox. Compte tenu des informations fournies par le podcast Xbox Era, on s’attendrait à ce que les skins de ces sagas et d’autres jeux vidéo arrivent bientôt à Fortnite sous le manteau de Microsoft / Xbox et Bethesda.

Source : YouTube/Xboxera