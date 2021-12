À quoi ressemblerait un remake de Skyrim dans Unreal Engine 5 ? Voici à quoi ressemblerait Riverwood

Christian Gomm est revenu à ses anciennes habitudes. Après avoir recréé d’autres lieux emblématiques de Skyrim tels que Western Watchtower dans Unreal Engine 5, le développeur a maintenant été encouragé à nous montrer à quoi ressemblerait la petite ville de Riverwood, le premier arrêt de tout le sang de dragon, avec le nouveau moteur. Un exercice des plus intéressants qui nous permet d’imaginer à quoi ressemblerait un remake de Skyrim si nous utilisions toute la technologie dont nous disposons aujourd’hui. En conséquence, Riverwood ressemble à jamais auparavant et a vu la plupart de ses textures et matériaux changer, passant d’environ 100 000 polygones d’origine à plus de 15 millions d’entre eux, presque rien.

Gomm se consacre à la conception de scènes et de niveaux chez Myrkur Games (le studio des prochains Echoes of the End) et prétend avoir fait ce travail en « quelques jours » grâce à ses propres actifs qu’il a numérisés et introduits. Il a retouché le feuillage environnant, les surfaces de pierre et même les pins et les souches (même l’écorce des arbres eux-mêmes !). Cela l’aide à pratiquer et à améliorer la photogrammétrie, selon son blog, et nous nous en réjouissons, car cela offre un nouveau regard sur l’avenir prometteur du médium graphique. Pouvons-nous voyager dans des endroits similaires dans The Elder Scrolls VI ? Peut-être dans TES VII ?

Skyrim vient de sortir son édition anniversaire

Il y a exactement un mois, à l’occasion du dixième anniversaire de The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda nous a offert une « édition définitive » du jeu qui comprend plusieurs améliorations graphiques et de performances, même si ce n’est évidemment pas la même, on le sait. Au moins, cette édition anniversaire a rassemblé toutes les extensions originales (Hearthfire, Dawnguard et Dragonborn), a ajouté les modes de pêche et de survie, a introduit de nouveaux objets et marchandises, ainsi qu’un complot inédit appelé Saints and Seducers, qui se compose de deux missions principales et plusieurs écoles secondaires. Une nouvelle raison de retourner dans le nord de Tamriel (et il y en a pas mal), dont on n’en trouve qu’une mais : son prix. 54,99 euros ou, dans le meilleur des cas, 19,99 euros si nous avons l’original et n’achetons que le fichier de mise à jour.