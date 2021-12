Le Batman arrive sur HBO Max un mois après sa sortie en salles

Pour le meilleur ou pour le pire, le coronavirus a complètement changé la façon dont les gens consomment des films. Les premières simultanées en salles et sur plates-formes semblent avoir été laissées pour compte, avec des demandes comme Scarlett Johansson, mais les fenêtres d’exclusivité dans les cinémas semblent avoir été inexorablement réduites. Le Batman en sera un nouvel exemple, comme Jason Killar, directeur exécutif de WarnerMedia, a confirmé dans une récente interview que la nouvelle adaptation du Dark Knight arrivera sur HBO Max un mois seulement après sa première. On pourra en profiter sur le service de streaming le 19 avril 2022, ou ce qui revient au même, 46 jours après sa sortie sur grand écran (quelque chose de prévu pour le 3 mars 2022).

« C’est un grand changement par rapport à la façon dont les choses étaient en 2016, 2017 et 2018″, a admis l’exécutif. « Avant, les films apparaissaient sur HBO environ 8 ou 9 mois après leur sortie en salles. Le Batman sortira 46 jours plus tard sur HBO Max. » On verra comment cela affecte son box-office et, vu ce qui s’est passé avec Scarlett Johansson, comment réagissent ses acteurs. Dans le passé, d’autres grands noms comme Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ou Jamie Lee Curtis (Halloween) se sont également prononcés contre de tels mouvements en raison des répercussions qu’ils ont sur les contrats du star system hollywoodien. Sans parler des hypothétiques et futures épidémies de covid qui pourraient affecter ce mois-ci dans les salles (touchons du bois).

Le Batman sera une ode à la terreur

La seule chose qui est sûre, c’est que cette nouvelle adaptation du protecteur de Gotham sera à la charge de Matt Reeves, le responsable de deux des derniers films de La Planète des singes. Reeves a déclaré activement et passivement que son objectif était de montrer « la version la plus effrayante » du personnage jamais vue. Hier, nous avons eu une nouvelle bande-annonce écrasante, ainsi que des images et des captures d’écran inédites de ses principaux méchants : Riddler et le Pingouin, qui incarneront respectivement Paul Dano et Colin Farrell. Pour être aussi « effrayant » que le réalisateur l’exige, Edward Nigma s’inspirera du célèbre tueur du Zodiaque plutôt que de son alter ego de la bande dessinée, tandis qu’Oswald Cobblepot s’inspirera du Parrain. Si même la nouvelle Batmobile a été inspirée par Christine, le roman d’horreur mythique de Stephen King mettant en vedette une voiture possédée par des forces surnaturelles ! Que ce soit au cinéma ou sur HBO Max, nous ne pouvons pas être plus excités de voir Robert Pattinson enfiler le costume de chauve-souris.