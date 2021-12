Xbox Game Pass : les 31 jeux de 2022 déjà confirmés pour le service

Le Xbox Game Pass est là pour rester. Le service d’abonnement de Microsoft n’a plus besoin du slogan « le Netflix des jeux vidéo » et est devenu une réalité qui piétine l’industrie. En novembre dernier, le très Phil Spencer, patron de Xbox, déclarait qu’elle était déjà « parfaitement pérenne » avec le nombre actuel d’utilisateurs (environ 30 millions). Et bien qu’il n’ait pas atteint les chiffres cibles dans les propres documents internes de Microsoft, la réalité est qu’il continue de croître et de gagner des adeptes. Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, le Game Pass a augmenté son nombre de 37,48 % (contre 47,79 % attendus). Étant un phénomène de sans-abri, l’entreprise est claire : pourquoi s’arrêter maintenant ?

Si ce 2021 nous vous avons viré par la porte d’entrée (Halo Infinite, Forza Horizon 5, Aliens, One Piece et bien d’autres), attachez vos ceintures pour 2022. Bien que les jeux soient annoncés mois par mois et que nous ne le sachions toujours pas. , certains titres ont déjà promis de rejoindre le Xbox Game Pass sortant. Il y en a eu tellement que la liste des confirmés pour les douze prochains mois s’élève déjà à 30 matchs. Et à ceux-ci, nous le répétons, bien d’autres devraient être ajoutés chaque mois. Parmi les assurances on retrouve des noms du calibre de Starfield, STALKER 2 : Shadow of Chernobyl, Somerville, A Plague Tale : Requiem… C’est-à-dire pour tous les goûts et de toutes sortes de genres, budgets et développeurs. Nous vous laissons avec une première compilation et une revue d’entre eux afin que vous puissiez faire vos gueules :

Xbox Game Pass en 2022

L’Anacrouse – 13 janvier

Pupperazzi – 20 janvier

Windjammers 2 – 20 janvier

Broyeurs – Février

Bord de l’éternité – 10 février

Total War : Warhammer 3 – 17 février

Bizarre ouest – 31 mars

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl – 28 avril

Warhammer 40K : Darktide – Printemps

Midnight Fight Express – Été

Chute rouge – Été

Mépris – octobre

Starfield – 11 novembre

A Plague Tale : Requiem – 2022

Coeur atomique – 2022

Bushiden – 2022

Agence de détectives de Chinatown – 2022

Rois croisés 3 – 2022

Chronique d’Eiyuden : Rising – 2022

Détective Grenouille : Tout le Mystère -2022

Bonjour voisin 2 – 2022

Rivière à butin – 2022

Personne ne sauve le monde – 2022

Fêtards – 2022

Simulateur de pigeon – 2022

Remplacé – 2022

Signalis – 2022

Éleveur de Slime 2 – 2022

Tireur d’élite élite 5 – 2022

Somerville – 2022

Trek à Yomi – 2022